◇NBA・Gリーグ ブルズ133ー127ネッツ（2026年2月6日）

NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が6日（日本時間7日）に本拠地ロングアイランド・ネッツ戦で先発出場。血栓から復帰後最長37分プレーし、25得点13アシストで今季初のダブルダブルを達成。チームは逆転勝利を飾った。

現地放送では、ハーフタイムに河村のインタビュー映像が流れた。ブルズでプレーする思いを吐露する場面があった。

サマーリーグでアピールに成功し、ブルズとの2WAY契約を勝ち取った河村。しかし「右下腿の血栓」で一度は契約解除となったが、今年1月6日（同7日）にブルズと再び2WAY契約を結んだ。

「7歳にバスケットボールを始めて、マイケル・ジョーダン（MJ）の大ファンだったからシカゴ・ブルズのファンになった。父もMJの大ファンで、それで僕はシカゴ・ブルズの試合をよく見ていたんだ。テレビに出ているので、シカゴでプレーする機会をいただき、とても感謝しています」とシカゴとの契約を喜んだ。

ブルズは1月28日（同29日）から5日間で4試合という過密日程だった。主力の欠場もあり、河村にチャンスが巡ってきた。1月31日（同2月1日）の敵地ヒート戦では今季NBA初出場＆ブルズデビュー。その後、4戦連続出場を果たした。

ブルズでプレーする思いを吐露した。「自分のパスからエネルギーをチームにもたらしたい。ベンチから出場して、パスやディフェンスで全力で走り、ボールを前に押し出す。僕はどんな形でもチームに貢献したい」と誓った。

そのために毎日、少しずつでも成長しなければならないという。「NBAにいるかどうかに関係なく、自分のプレーを安定させたい」と説明した。