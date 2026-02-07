女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。

「『FRIDAY』デジタル写真集『これからもずっと。』に収まらなかった未公開カットが掲載されています」と報告。黄色のビキニ水着姿でバスタブにつかるショットを公開した。08〜09年にテレビ朝日系で放送された「仮面ライダーキバ」に野村静香役で出演しており、「歴代仮面ライダーヒロイン大集合スペシャル企画です」とヒロイン12人の1人に選ばれたカットだ。

ファンやフォロワーからも「めっちゃ可愛い」「セクシーで可愛すぎ」「癒し」「永遠のエンジェル」などのコメントが寄せられている。

ストーリーズではデジタル写真集の黒、グレー、銅、3色のランジェリーショットも投稿した。

小池は栃木・小山市出身。04年、小学生の時にTBS系「美少女戦士セーラームーン」のルナ役でデビューし、1stDVD「おにいちゃんといっしょ」を発売。09年に「小山評定ふるさと大使」、12年に「とちぎ未来大使」就任。ニュージーランド留学などで芸能活動を一時休止していたが、18年10月に約2年ぶりの活動復帰。YouTubeチャンネル「となりのこいけ」も開設。身長156センチ。特技はピアノ、ドラム。