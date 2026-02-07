男女デュオ、優しい未来が7日までにインスタグラムを更新。メンバーchizの結婚と妊娠を報告した。

公式サイトでは「優しい未来chizからお知らせ」とし「日頃より応援して頂いているファンの皆様お世話になっている関係者の方々、そしてアーティストの皆様 いつもありがとうございます。皆様へ私chizよりご報告があります。私事ではありますが、昨年金徳大輔さんと入籍し、この度新たな命を授かりました」とchizと、シンガー・ソングライター金徳大輔との結婚、妊娠を発表した。

続けて「産まれてきてくれるその時まで不安な事はたくさんありますが、一つ一つを大切に過ごして行きたいと思います。活動につきましては、私chizは5月末を目処にお休み期間に入らせていただきます。私のお休みの間は、優しい未来の活動は大海がソロで行ないます。SNSの更新やYouTube投稿等は私も無理のない程度に続けて行きたいと思っております」と今後について報告し「突然のお知らせになってしまい申し訳ありませんが、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。chiz」と自身の名で投稿を結んだ。

優しい未来は13年5月結成。鹿児島県出身の大海と滋賀県出身chizのハートフル男女デュオ。「皆の明日が晴れますように」という願いをメインテーマとして、都内を中心にライブ活動を行っている。