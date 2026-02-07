四国地方はどうなる？

四国地方では、あす（８日）明け方からあさって（９日）午前中にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。

７日（土）

【四国地方】

四国地方では、８日明け方から９日午前中にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。

７日６時から８日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

平地 ２センチ

山地 １０センチ



が予想されています。

８日（日）

気象庁によりますと、



【四国地方】

８日６時から９日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

平地 ７センチ

山地 ２０センチ



が予想されています。

８日（日）午後

９日（月）

９日（月）午後

※GSM（シミュレーション）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。