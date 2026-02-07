RSK

四国地方はどうなる？

四国地方では、あす（８日）明け方からあさって（９日）午前中にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。

【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島　雪雨シミュレーション

※GSM（シミュレーション）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

▶７日（土）～９日（月）中国・四国地方の雪雨シミュレーション画像

７日（土）

【四国地方】
７日６時から８日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
　　平地　　２センチ
　　山地　１０センチ

が予想されています。

８日（日）

気象庁によりますと、

【四国地方】
８日６時から９日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
　　平地　　７センチ
　　山地　２０センチ

が予想されています。

８日（日）午後

９日（月）

９日（月）午後

