【四国地方の雪の予想】香川・愛媛・高知・徳島 2月7日（土）～9日（月）1時間ごとの雪雨シミュレーション【気象庁 7日午後1時更新】
四国地方はどうなる？
四国地方では、あす（８日）明け方からあさって（９日）午前中にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。
※GSM（シミュレーション）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。
７日（土）
【四国地方】
四国地方では、８日明け方から９日午前中にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。
７日６時から８日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
平地 ２センチ
山地 １０センチ
が予想されています。
８日（日）
気象庁によりますと、
【四国地方】
８日６時から９日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
平地 ７センチ
山地 ２０センチ
が予想されています。
８日（日）午後
９日（月）
９日（月）午後
