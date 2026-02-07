◆明治安田J1百年構想リーグ第1節 福岡―岡山（8日、福岡・ベスト電器スタジアム）

特別大会の明治安田J1百年構想リーグで昨季12位のアビスパ福岡は、同13位のファジアーノ岡山との今季初戦を迎える。昨年の対戦成績は福岡の1勝1分け。

昨季17位タイの34得点で、課題として取り組んできた攻撃面では、FWのスタメン争いが熾烈（しれつ）だ。昨季リーグ戦無得点に終わった元イラン代表のシャハブ・ザヘディが練習試合で得点を重ね、コンディション不良での離脱が多かったナッシム・ベンカリファも状態の良さをうかがわせる。好調な両外国人FWに対し、昨季、途中加入で3得点の碓井聖生も闘志を燃やす。さらにU―23（23歳以下）日本代表の道脇豊もキャンプ後に加入。昨季FW登録選手の総得点が「9」に終わったストライカー陣がにぎやかになっている。

昨季主に3バックの左を務めた日本代表DF安藤智哉はザンクトパウリに移籍。今季はともに新加入の岡哲平と辻岡佑真が争う。3日に海外移籍のためのチーム離脱が発表されたばかりの松岡大起に代わるボランチは、湘南から新加入した奥野耕平や特別指定選手の神奈川大生、前田快が好調。誰が先発に名を連ねるかにも注目だ。

J1昇格初年度で残留を果たした岡山は、得点数こそ福岡と並ぶ数字だったが、しぶとい戦いで勝ち点を拾ってきた。塚原真也暫定監督は「全員がハードワークできますし、その中でも数名は違う色を出せるような選手がいるので、そういった選手は警戒した方がいいなと思います」と印象を語る。

GKブローダーセン、MF佐藤龍之介ら主力が移籍したが、FWルカオ、MF江坂任ら前線の選手は残留。塚原暫定監督もこの2人を「違う色を出す選手」として名を挙げて警戒する。キャンプ後、守備面ではルカオらを想定し、クロス対応に重点を置いてきたという。昨季ホーム戦でゴールを許した相手の得点源を封じ、有利に試合を進めたい。（伊藤瀬里加）

