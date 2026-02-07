近年の選挙では、障害を持つ有権者らの投票を支援する動きが広がっている。

８日に投開票を迎える衆院選でも、障害者らが政治への意思を示すための一助となっている。

◇手作り辞典

「（元議員の）『元』というのは、昔衆議院で仕事をしていた人のことです」

６日午前、大阪府東大阪市の社会福祉法人「創思苑」の施設で開かれた勉強会で、知的障害者約２０人が、講師の説明に耳を傾けながら投票先を選んでいた。

参加者の手元に置かれていたのは、手作りの辞典「せんきょのことば」（２３６ページ）。投票の仕組みや手順のほか、約１７０の選挙用語が平仮名やイラストを用いて解説されている。例えば「公約」は「たくさんのひとにやくそくすること」などと説明されている。

辞典は、福祉現場でのコミュニケーションの専門家が考えた文案を基に、施設利用者が意見を出し合い作り上げた。２０２４年４月に着手し、完成までに１年近くかかったという。全国の障害者にも活用してもらおうと、創思苑のホームページで無料公開している。

期日前投票に行った勉強会の参加者（５６）は「自分で考えて候補を選べた。障害者に優しい社会につながってほしい」と満足した様子。創思苑の林淑美理事長は「勉強して投票に行くことで、『自分もできる』と自信がつくんです」と説明する。

◇社会参加の機会

東京都狛江市の障害者施設「スペースえるぶ」では４日夕、知的障害を持つ男女４人（２０〜４０歳代）が、地元選挙区である東京２２区の各候補の自己紹介や訴えをまとめた動画を視聴した。

動画は、障害者の保護者らが２２区の候補者に依頼し、１７年から作成してもらっており、市内の障害者施設少なくとも約１０か所で視聴されている。各候補は、街頭演説より話す速度を落とし、平易な言葉やイラストを使うなどの工夫を凝らす。ある候補は「障害を持つ人も幸せに生きていける社会を作る」と訴えた。

施設利用者（２３）は「動画でも候補の人柄はよく分かった」と笑顔を見せる。職員の堀内伸哉さん（５０）は「投票は障害者にとって重要な社会参加の機会。偏りなく公平に情報を提供したい」と説明した。

◇短期決戦が影響

ただ、解散から投開票まで１６日間という「超短期決戦」は、こうした支援にも影響を与えている。

狛江市では２４年の前回選、公示前に立候補予定者を呼んで市内の知的障害者ら向けの演説会を開催したが、今回は時間的な余裕がなく実現しなかった。

選挙のたびに選挙公報を点字翻訳してきた社会福祉法人「東京ヘレン・ケラー協会」も対応に追われた。

選挙管理委員会などから原稿を受け取って専用のソフトで点訳し、照合した上で１枚ずつ手作業で機械を動かして印字している。急な解散に土日返上で泊まり込んで作業にあたった職員もいたという。同協会点字出版所長の大木俊治さん（６４）は「次は早めに選挙スケジュールの見通しが分かるとありがたい」と話した。