思わず二度見するようなサプライズが、ロイヤルランブルの舞台で起きた。長らくリングから離れていた“殿堂入り”レスラーが突如姿を現し、会場は一瞬で歓声に包まれた。

【映像】レジェンド美女、全身レッドのラバースーツ姿で電撃復帰の瞬間

日本時間2月1日、サウジアラビア・リヤドで開催されたWWEのプレミアムライブイベント「ロイヤルランブル」。中盤、入場テーマとともに現れたのは、女子スーパースターのブリー・ベラだった。

赤を基調としたラバースーツの“サウジ仕様”リングギアに身を包み、花道を堂々と歩く姿に、会場のボルテージは一気に最高潮へ。観客からは驚きと歓喜が入り混じった大歓声が沸き起こった。

ブリーは双子の姉妹であるニッキー・ベラとともに“ベラ・ツインズ”として一時代を築き、2020年にはWWE殿堂入りを果たしている。近年は表舞台から距離を置いていたこともあり、今回の登場はまさに“完全ノーマーク”のサプライズだった。

この電撃復帰に、ファンからは「嘘だろ」「鳥肌立った」「BRIE MODEが帰ってきた」「まさか今このタイミングで見られるとは」といった声が続出。往年のファンだけでなく、初めて彼女の入場をリアルタイムで見た世代からも大きな反響が寄せられている。

