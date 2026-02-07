ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式で、イタリアの作曲家プッチーニによる歌劇「トゥーランドット」の歌唱が披露された。

２００６年トリノ大会でフィギュアスケート女子の荒川静香さんが金メダルを獲得した時の曲で、ＳＮＳでは「記憶が蘇る」と、当時の感動を懐かしむ声が上がった。今大会では、フィギュアスケート男子の鍵山優真選手（オリエンタルバイオ）も曲を使用する予定だ。（デジタル編集部）

盲目のイタリア人歌手アンドレア・ボチェッリが、オーケストラの演奏と共に歌い始めると、聖火ランナーが会場内に現れた。曲がクライマックスを迎えると場内は大歓声に包まれ、聖火リレーに花を添えた。この演出に、Ｘ（旧ツイッター）では「トゥーランドット」がトレンド入り。「感動して涙出た」「現地にいたら鳥肌やばそう」などと大きな評判を呼んだ。

荒川選手の演技を思い出すとの反響もあった。トリノ五輪の開会式でも、世界３大テノールの一人として知られた故ルチアーノ・パバロッティ氏が同じ曲を熱唱した。Ｘでも「記憶が蘇る。荒川静香選手のイナバウアーを思い出した」「（この曲は）やはり荒川さんのイメージ」と思い出と重ねる投稿がみられた。

鍵山選手はフリーで「トゥーランドット」を使用し、王者イリア・マリニン（米）に挑む。当初は演じることに不安があったが、周囲の後押しもあって決めたという。持ち味の滑らかな滑りや表現力を最大限に生かし、イナバウアーも入れたプログラムに「自分なりの形を作っていけたら」と意気込む。

フィギュアスケート男子はショートプログラムが１０日（日本時間１１日）、フリーが１３日（同１４日）に行われる。