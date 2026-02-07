½©»³²«¿§¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMagic if¡Ù3·î11ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ª
½©»³²«¿§¤¬¡¢¼«¿È5ºîÉÊÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMagic if¡Ù(¥è¥ß¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¤¥Õ)¤ò3·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ØMagic if¡Ù¤È¤Ï¡¢±éµ»½Ñ¤Ç¡È¤â¤·¼«Ê¬¤¬¡Á¤À¤Ã¤¿¤é¡É¤È¼«¿È¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ»×¹Í¤¹¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤Î»ö¡£
¤â¤·¼«Ê¬¤¬ÊÌ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡©¤â¤·¤â¤³¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡©¤È¼«¿È¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»×¹Í¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»À©ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦º£ºî¡£¿É¤¯¶ì¤·¤¤¸½¼Â¤È¸ÉÆÈ¤äÄË¤ß¤ò¸«¤Ä¤á¡¢À¸¡¹¤·¤¤´¶¾ð¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹½©»³²«¿§¤Î¡¢»×ÁÛ¤äÆâÌÌ¤¬¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦³À´Ö¸«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤¬´°À®¤·¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ£Êý¤¬¼å¤¹¤®¤ÆÊä½õËâË¡¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÜÄîËâË¡»Õ¡¢ÄÉÊü¤µ¤ì¤ÆºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ù¤ÎOP¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖQuest¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï2025Ç¯9·î¤ËÅìµþ¥¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡É½©»³²«¿§ presents ¡ÖBUG SESSION vol.2¡×¡ÉËÜÊÔ±ÇÁü¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤Î³èÆ°¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÈKiro Akiyama 5thAnniversary Document¡É¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ìÅÀÆÃÅµ¤¬ÉÕÂ°Í½Äê¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡È½©»³²«¿§ Hall Tour ¡ÖËâË¡¤Î¤â¤·¤â¡×¡É¤¬³«ºÅÍ½Äê¡£Åìµþ¸ø±é¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMagic if¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ç¤¢¤ë3·î11Æü(¿å)¤Ë¡ÖLINE CUBE SHIBUYA¡×¡£Âçºå¸ø±é¤Ï3·î20Æü(¶â¡¦½Ë)¤Ë¡ÖNHKÂçºå¥Û¡¼¥ë¡×¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¡ª
¡ã½©»³²«¿§¥³¥á¥ó¥È¡ä
5ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò²Î¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Î²¾Àâ¤ò¤¿¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
½©»³²«¿§5th Album
¡ØMagic if¡Ù
2026Ç¯3·î11ÆüÈ¯Çä
Í½Ìó
https://erj.lnk.to/ByfitG
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×(CD+BD+¡©¡©¡©)¡Û
¥¢¥Ê¥í¥°¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
ÉÊÈÖ¡§ESCL-6220¡Á6222
²Á³Ê¡§¡ï8,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD Only)¡Û¡¡
ÉÊÈÖ¡§ESCL-6223
²Á³Ê¡§¡ï3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
1.DO NOT DISTURB
2.Quest
3.INSOMNIA
4.¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡¦¥¤¥º¡¦¥Þ¥¤¥ó
5.É÷Îë
6.¤Ê¤¬¤ì¤Ü¤·
7.Wannabe
8.ËâË¡¤Î¤â¤·¤â
¡ãBlu-ray¡ä
½©»³²«¿§ presents¡ÖBUG SESSION vol.2¡×at Åìµþ¥¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô 2025.09.05 ËÜÊÔ±ÇÁü
Kiro Akiyama 5th Anniversary Document
¡ØMagic if¡Ù¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§Magic if sticker ver.1
HMV¡ÊHMV&BOOKS online´Þ¤à / °ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§Magic if sticker ver.2
½©»³²«¿§±þ±çÅ¹¡§Magic if sticker ver.3
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥ë¥Á¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°
Sony Music Shop¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤È¡ÖÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ï¡¢´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
½©»³²«¿§ Hall Tour ¡ÖËâË¡¤Î¤â¤·¤â¡×
¡ÒÅìµþ¸ø±é¡Ó
2026Ç¯3·î11Æü(¿å)
²ñ¾ì¡§LINE CUBE SHIBUYA
³«¾ì/³«±é¡§17:30/18:30
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§HOT STUFF PROMOTION¡¡050-5211-6077¡¡(Ê¿Æü12:00¡Á18:00)
¡ÒÂçºå¸ø±é¡Ó
2026Ç¯3·î20Æü(¶â¡¦½Ë)
²ñ¾ì¡§NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é¡§16:00/17:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó 0570-200-888 (Ê¿Æü12:00¡Á17:00)
·ô¼ï/¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´ÀÊ»ØÄê¡§6,800(ÀÇ¹þ)
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä¡Ê¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤Î¤´Æþ¾ì¤µ¤ì¤ëÊýÁ´¤Æ¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡Ë
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¿½¹þ¤ß²ÄÇ½
¢¨ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È/»æ¥Á¥±¥Ã¥È Ê»ÍÑ¡¢È¯·ô³«»Ï¸ø±éÆü3ÆüÁ°¤«¤é
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¡ÊÀèÃå)
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î26Æü(·î)12:00 ¡Á 2026Ç¯2·î8Æü(Æü)23:59
¥¤¡¼¥×¥é¥¹
https://eplus.jp/akiyamakiro26/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢
https://w.pia.jp/t/akiyamakiro26/
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
https://l-tike.com/akiyamakiro26/
¢¨ÀèÃå½ç¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨³«¾ì/³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ï¿²»¡¦Ï¿²èµ¡ºà¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¡Ë»ÈÍÑ¶Ø»ß¡£
¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß¡£
¢¨µÒÀÊ¤ò´Þ¤à²ñ¾ìÆâ¤Î±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±éÃæ»ß¡¦±ä´ü¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´»ö¾ð¤Ë¤è¤ëÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨½Ð±é¼Ô¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¤ª²Ö(¥í¥Ó¡¼²Ö)¤Î¤ªÍÂ¤«¤ê¤Ï¼Âà¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Æþ¤êÂÔ¤Á¡¦½ÐÂÔ¤Á¤Ï¤ª¹µ¤¨²¼¤µ¤¤(²ñ¾ì¡¦¶õ¹Á¡¦±Ø¡¦¥Û¥Æ¥ëÅù)¡£
¸ø±é½ªÎ»¸å¡¢²ñ¾ì¤ò½Ð¤é¤ì¤¿Êý¤ÏÉÕ¶á¤ËÎ¯¤Þ¤é¤º¤Ë²ò»¶¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¼Ô¤È¤ªµÒÍÍ¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½©»³²«¿§ ONEMAN LIVE ¡Ö²«°ì¿§¡× IN TAIPEI
2026Ç¯4·î11Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§SUB LIVE¡ÊÂæËÌ»ÔÆî¹ÁÒ¿»ÔÌ±ÂçÆ»È¬ÃÊ99éË¡Ë
³«¾ì/³«±é¡§18:30/20:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§vagabond.fest.tw@gmail.com
·ô¼ï/¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¥Á¥±¥Ã¥È¼ïÎà¡Ã
¡¦VIP NT$2,749¡¡¢¨SOLD OUT
¡¦GA NT$1,750
¡¦VIP ¾ã¤¬¤¤¼Ô³ä°ú NT$1,374
¡¦GA ¾ã¤¬¤¤¼Ô³ä°ú NT$875
¡¦ÅöÆü GA NT$2,000
¢¨Á´ÀÊ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÖ¹æ½ç¤ËÆþ¾ì
¢¨VIP¥Á¥±¥Ã¥È¡§»ØÄê»þ´ÖÆâ¤Î¥°¥Ã¥ºÀè¹Ô¹ØÆþ¡õÍ¥ÀèÆþ¾ì(¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÖ¹æ½ç)¡Ü1¸µ¤ÇÆÃÅµ·ôÄÉ²Ã¹ØÆþ²ÄÇ½
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¡§KKTIX
https://vagabondfest.kktix.cc/events/kiroakiyamaintaipei
¢¨ÀèÃå½ç¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆüËÜ¹ñÆâ¤«¤é¤â¤´¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ã½©»³²«¿§¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
1996.3.11À¸¤Þ¤ìÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£³Ú¶Ê¤ÎÁ´¤Æ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£
Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡×¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤»Ï¤á¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢YouTube¤äSoundCloud¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é²»³Ú¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2017Ç¯12·î¤è¤ê±§ÅÔµÜ¤ÈÅìµþ¤òÃæ¿´¤Ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2018Ç¯¡Ö¤ä¤µ¤°¤ì¥«¥¤¥É¡¼¡×¡Ö±î¾å¤¬¤ê¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¡×¤¬Spotify¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
2019Ç¯Spotify¡ØEarly Noise 2019¡Ù¤ËÁª½Ð¡£²Æ¥Õ¥§¥¹Åù¤Î½Ð±é¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯1·îTV¥É¥é¥Þ¡Ö10¤ÎÈëÌ©¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥â¥Î¥í¡¼¥°¡×¼ýÏ¿¤Î1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖFrom DROPOUT¡×¤ò3·î4Æü¤ËEPIC¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢TV¥É¥é¥Þ¡ÖÀèÀ¸¤ò¾Ã¤¹ÊýÄø¼°¡£¡×(2020Ç¯10·î¥¯¡¼¥ë)¼çÂê²Î¤ä¡¢¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡ÙTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡×Season2¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤Î½ñ¤²¼¤í¤·Äó¶¡¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯É½¡£3·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë2nd Album¡ÖFIZZY POP SYNDROME¡×¤òÈ¯Çä¡£
2021Ç¯8·î¤«¤é¡Ö2021 BOAT RACE TVCM¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡×¤òÃ´Åö¡£¡Ö¥Ê¥¤¥È¥À¥ó¥µ¡¼¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£
2022Ç¯2·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÊüÁ÷¤Î1·î´ü¥É¥é¥Þ¡ØÉõ¿Ï»Õ¡Ù¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¶Ê¡Ö¸«¤Æ¸â¤ì¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤µ¤é¤Ë3·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢3ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖONE MORE SHABON¡×¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£¡Ö°ìµ´°ìÍ· PRE TOUR Lv.3¡×¤ÈÂê¤·¤Æ3·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È½é¤Î¥Û¡¼¥ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¤òÃÏ¸µÆÊÌÚ¸©¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¡¢¤½¤Î¸å4·î¤Ë¤ÏÁ´¹ñ10¥«½ê11¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£10·î¤Ë¤ÏÅìºå¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡Ö°ìµ´°ìÍ·TOUR Lv.4¡×¤ò³«ºÅ¡£11·î23Æü¤Ë¤Ï¡ÖSKETCH¡×(¥¢¥Ë¥á¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×Âè6´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ)¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
2023Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤òÅìÌ¾ºåZepp¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯7·î26Æü¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡Ö°ìµ´°ìÍ·TOUR Lv.4 at Nakano Sunplaza Hall¡×¤òÈ¯Çä¡¢Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢ÌóÈ¾Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö·Ö¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖÁö¸÷À¤ÎÌÄ¤êÊýTOUR¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢12·î¤Ë¤Ï¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏTOKYO DOME CITY HALL¸ø±é¤òSOLD OUT¤µ¤»¡¢¡ÖSCRAP BOOOO¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¤ÏºÇ¿·¶Ê¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¥à¡¼¥Ö¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë½é¥³¥é¥ÜÁê¼ê¤ËDeu(PEOPLE 1)¤ò·Þ¤¨¤¿¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖCaffeine Remix feat.Deu¡×¤òÇÛ¿®¡¢Æ±¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿4ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGood Night Mare¡Ù¤ò9·î¤ËÈ¯Çä¡£¤µ¤é¤Ë11·î¤Ë¤ÏÌ¡²è¡ØÄ¶¿ÍX¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖWannabe¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜHELLO DOLLY¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢¡Ø5th anniversary ¡ÖRe:Touch¡×¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢4·î¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡ÖINSOMNIA¡×¡¢9·î¤Ë¤Ï100²óÓÒÅÇ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥Í¥¤¥ë¥¤¥º¥Ç¥Ã¥É feat.100²óÓÒÅÇ¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
