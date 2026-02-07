やさしい口当たり「ダブルチョコアイス」


失敗を繰り返しながらたどり着いた！ ずっしり重めで濃厚な「生チョコタルト」／失敗から生まれた極うまスイーツ（1）

何度も失敗を重ねたからこそ分かる、失敗しないコツを大公開！

実家は料理屋さんでも、スイーツ作りはしたことがなかったというげんきスイーツさん。「食べたい」彼が欲望のままに作り上げたスイーツたちは、初心者でも失敗なしで作れるんだそう。

「キッチンが狭くても、道具が揃ってなくても、おいしいスイーツは作れる！」

げんきスイーツさんが失敗を繰り返しながらたどり着いた、経験がなくてもおいしく作れるレシピをご紹介します。

※本記事はげんきスイーツ著の書籍『うますぎて、100万人のハートをわしづかみ! 失敗から生まれた 極うまスイーツ』から一部抜粋・編集しました。

■昔懐かしい味わい　ダブルチョコアイス

■材料（コーンカップ5個分）

卵黄 … 3個

グラニュー糖 … 90g

牛乳 … 1カップ

生クリーム … 80cc

ココアパウダー … 10g

コーンカップ … 5個

チョコレートソース … 適量

下準備

・氷を作っておく。

■作り方

1　ボウルに卵黄とグラニュー糖を入れてゴムベラで混ぜる。牛乳を沸騰直前まで温めて加え、泡立て器で混ぜる。ココアパウダーも加えてさらに混ぜる。

2　別のボウルに氷水をはり、1のボウルを入れ、冷やす。

◆失敗しない！成功のコツ

氷水で冷やすことで、アイスのキメが整いやすくなる。

3　別のボウルに生クリームを入れ、泡立て器で6分立てにする。

4　2に3を加えて混ぜ合わせ、保存容器に流し入れる。

◆失敗しない！成功のコツ

生クリームを6分立てにしてから、混ぜる。

5　ふたをし、冷凍室で約1時間冷やし固め、いったん取り出す。スプーンで全体を混ぜ、再び冷凍室で4時間冷やし固める。

◆失敗しない！成功のコツ

いったん冷凍室から取り出し、アイス全体をスプーンで混ぜると、むらがなくなる。

6　コーンカップに盛り、チョコレートソースをかける。

著＝げんきスイーツ／『うますぎて、100万人のハートをわしづかみ! 失敗から生まれた 極うまスイーツ』