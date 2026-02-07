キメが整いむらなく仕上がる！ 昔懐かしの「ダブルチョコアイス」
何度も失敗を重ねたからこそ分かる、失敗しないコツを大公開！
実家は料理屋さんでも、スイーツ作りはしたことがなかったというげんきスイーツさん。「食べたい」彼が欲望のままに作り上げたスイーツたちは、初心者でも失敗なしで作れるんだそう。
「キッチンが狭くても、道具が揃ってなくても、おいしいスイーツは作れる！」
げんきスイーツさんが失敗を繰り返しながらたどり着いた、経験がなくてもおいしく作れるレシピをご紹介します。
■昔懐かしい味わい ダブルチョコアイス
■材料（コーンカップ5個分）
卵黄 … 3個
グラニュー糖 … 90g
牛乳 … 1カップ
生クリーム … 80cc
ココアパウダー … 10g
コーンカップ … 5個
チョコレートソース … 適量
下準備
・氷を作っておく。
■作り方
1 ボウルに卵黄とグラニュー糖を入れてゴムベラで混ぜる。牛乳を沸騰直前まで温めて加え、泡立て器で混ぜる。ココアパウダーも加えてさらに混ぜる。
2 別のボウルに氷水をはり、1のボウルを入れ、冷やす。
◆失敗しない！成功のコツ
氷水で冷やすことで、アイスのキメが整いやすくなる。
3 別のボウルに生クリームを入れ、泡立て器で6分立てにする。
4 2に3を加えて混ぜ合わせ、保存容器に流し入れる。
◆失敗しない！成功のコツ
生クリームを6分立てにしてから、混ぜる。
5 ふたをし、冷凍室で約1時間冷やし固め、いったん取り出す。スプーンで全体を混ぜ、再び冷凍室で4時間冷やし固める。
◆失敗しない！成功のコツ
いったん冷凍室から取り出し、アイス全体をスプーンで混ぜると、むらがなくなる。
6 コーンカップに盛り、チョコレートソースをかける。
