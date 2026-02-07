女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が9日から第19週に入る。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を高石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。

第19週（2月9日〜2月13日）は「ワカレル、シマス。」。

松野家を襲った騒動もひと段落。トキ（郄石）とヘブン（トミー・バストウ）は再び平和な日常を歩き出していた。しかし、突然ヘブンが「マツエ、フユ、ジゴク。ハナレルシマショ。」と松江を離れたいと言い出す。同意も納得もできないトキの反発を受けるが、ヘブンは司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）、タエ（北川景子）たち家族にも、一緒に松江を離れないかと問いかける。