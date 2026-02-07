日本ハムの新外国人ロドルフォ・カストロ内野手（26＝前ブルージェイズ）、サウリン・ラオ投手（26＝前ナショナルズ）が7日、1軍キャンプ地の沖縄県名護市で入団会見に臨んだ。

会見前の練習では、グラウンドと室内練習場でそれぞれチームメートらとあいさつを交わし、歓迎を受けた。

初日から二塁の守備に就き、打撃練習も行ったカストロは「1日目としては良かった。（仲間が）歓迎してくれた。これからみんなとコミュニケーションを取っていきたい」と振り返り、「昔は日本に来られるなんて想像もしていなかったので、来られたことにも感謝しています。目指すところは優勝。そこに向かって一生懸命やっていきたい」と意気込んだ。対戦してみたい投手は、楽天の前田健太。過去の対戦で二塁打を放っており「しっかりと研究もしていたので、自分としては良い感触がある」と再戦を待ちわびる。

背番号「30」を背負うラオは、前から話してみたいと思っていたエース・伊藤と言葉を交わしたようで「メンタルの部分だったり、準備だったり聞けた」と笑顔。23年に投手転向したばかりだが、新庄監督も先発起用を公言するなど期待される右腕は「このチームで優勝できる自信があるので、目指して一緒にやっていきたい」とした。