芸能事務所スペースクラフト・エージェンシーは6日、モデルの百瀬夢奏（15）について、SNS上での喫煙写真流出について確認し「本人に確認いたしましたところ、事実であることが判りました」と発表した。

さらに「また、併せて飲酒の事実についても確認致しました」と公表。「今回の行為は、社会人としての自覚に欠けるものであり、コンプライアンス違反として弊社では極めて重大に受け止めております。本人も深く反省しておりますが、事態の重さを鑑み、弊社といたしましては百瀬夢奏に対し、無期限の活動自粛の処分を決定いたしました」と無期限の活動自習を発表した。

今後の対応については「一部で厳しいご意見もいただくものと承知しておりますが、本人が事実を正直に話し、心から反省している姿勢を考慮し、弊社といたしましては解雇という形ではなく、更生のための教育期間を設け、改めて社会人としての責任を全うできるよう指導監督していく所存です」と説明。「今後は、全所属タレントおよびスタッフに対するコンプライアンス教育を徹底し、二度とこのような事態を招かないよう、再発防止に全力を尽くしてまいります。関係者の皆様、ならびにファンの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。