益若つばさ、再婚願望を告白「タイミングが合えば令和の子どもを産んでみたい」
【モデルプレス＝2026/02/07】タレントの益若つばさが、5日放送のテレビ朝日系バラエティ番組「私が愛した地獄」（毎週木曜よる2時36分〜）に出演。再婚願望を明かした。
【写真】益若つばさ、17歳のイケメン息子と密着ショット
◆益若つばさ、再婚願望を明かす
この日、共演者から「再婚したい気持ちあります？」と聞かれた益若は「再婚したいなって思うし、もしかしてタイミングが合えば令和の子どもを産んでみたい」と告白。続けて「子ども産みたいなって思うようになってきた」と出産への意欲を明かしていた。
◆益若つばさ、性欲への質問に言及
また「別居婚とかどうですか？今多いじゃないですか？」と話を振られると「私は毎日一緒に住みたい」と答える益若。離婚してから性欲がなくなったというタレントの鈴木奈々から「つばさちゃんはなる？ムラムラ」と尋ねられた際には「私は好きな人がいて初めてリンクするものなのかなって思っていて。だから彼氏がいなかったら全く思わない」と語っていた。（modelpress編集部）
