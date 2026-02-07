【ABEMA恋リア「ラブキン2」インタビューVol.12 原田夕季叶】「恋ステ」から2度目の恋リア 好きなタイプは倉科カナ「地球上で一番綺麗な人だと思いました」
【モデルプレス＝2026/02/07】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」が2月11日よる10時より放送開始。初回放送に先駆け、参加者16人の参加理由や恋愛観に迫ったインタビューを16日連続で配信する。12日目はタレントの原田夕季叶（はらだ・ゆきと／21）。【Vol.12】
【写真】元AKB48・「テラハ」「バチェロレッテ」参加者ら、モテに自信ある美男美女16人のメンバー
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。MCは霜降り明星せいや、YOU、谷まりあが続投。timeleszの菊池風磨が新たに就任した。
原田は、ABEMAの恋愛リアリティーショー「恋する◆週末ホームステイ 2020冬 Tokyo」（◆はハートマーク）に出演していた。
― 参加の決め手を教えてください。
原田：僕が参加したら絶対に番組が面白くなると思ったからです。 むしろ、「番組を面白くするために出なくてはいけない」みたいな使命感すらありました。再び恋愛リアリティーショーに参加することについては、メンバーの中で最年少ということも相まってとても抵抗感もあったのですが、年齢なんて気にしたくないっていう気持ちの方が強かったです。
― 好きな異性のタイプや「これをされると弱い！OR胸キュンする」ということはありますか？
原田：まず、マインドは「ちょいギャル」であってほしいです（笑）。おしとやかで静かな子よりは、ノリが良くて勝気でガッツがある系の引っ張っていけるような感じの子が好きです。芸能人で言うと、倉科カナさんの持つ魔性な雰囲気も大好きです。倉科さんを生で拝見する機会があったんですけど、地球上で一番綺麗な人だと思いました（笑）。僕、結構自分でも最近よく思うんですけど、「自分って結構ちょろいな」と思っていて。それこそちょっとボディタッチされただけで、「何やってくれてんすか！もう、これ僕のこと好きなんじゃないの？」みたいに思っちゃうんですよね（笑）。成人してからその傾向がより強くなった気がします。初心を思い出しちゃっていますね（笑）。
― これまでのモテエピソードを教えてください。
原田：中学校時代、校則が厳しくてバレンタインのチョコとかも学校に持ってくるのを禁止されていたんですよ。それでも校則を破ってでも渡そうとしてくれる子がたくさんいて（笑）。MAXで24個チョコをもらいました。その分、お返しを用意するのが本当に大変でマミーに手伝ってもらっていました（笑）。その中でも、1番キュンとした渡され方があって。授業中に女性の先輩から「休み時間に体育館の倉庫にきてほしい」という手紙を渡されたんですよ。行ったらそこにチョコレートだけがポンって置かれていて。中には愛の告白が書かれたラブレターも入っていたんですけど、恥ずかしくて直接は言えないその感じにめちゃくちゃキュンキュンしちゃいましたね。
― とっておきの恋愛テクニックを教えてください。
原田：僕は最初「あの子はバカだな〜」って思われたいんです。 で、女の子の手の中で転がされていると見せかけて、実は僕が転がしているんだよっていうのがテクニックです（笑）。見せかけるためにも、めちゃくちゃ甘えますね。まあ、単純に甘えたがりっていうのもありますけど（笑）。
（modelpress編集部）
林ゆめ（30）／168cm - モデル・タレント
西山乃利子（25）／160cm - モデル・タレント
木村葉月（25）／152cm - 女優
高橋かの（24）／160cm - インフルエンサー
永尾まりや（31）／158cm - モデル・女優
聖菜（23）／162cm - 専属ギャルモデル
川瀬もえ（32）／167cm - レースアンバサダー
るみ（27）／158cm - ショーダンサー
坂口隆志（35）／183cm - 医師
白鳥大珠（29）／180cm - キックボクサー
隆大成（25）／176cm - 動画クリエイター
原田夕季叶（21）／178cm - タレント
田中佑樹（30）／181cm - 飲食店経営
小黒直樹（28）／174cm - 俳優
奥雄人（28）／180cm - 俳優
岩城滉太（33）／171cm - 会社経営
【Not Sponsored 記事】
【写真】元AKB48・「テラハ」「バチェロレッテ」参加者ら、モテに自信ある美男美女16人のメンバー
◆「ラブパワーキングダム2」
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。MCは霜降り明星せいや、YOU、谷まりあが続投。timeleszの菊池風磨が新たに就任した。
◆原田夕季叶、好きなタイプは倉科カナ
― 参加の決め手を教えてください。
原田：僕が参加したら絶対に番組が面白くなると思ったからです。 むしろ、「番組を面白くするために出なくてはいけない」みたいな使命感すらありました。再び恋愛リアリティーショーに参加することについては、メンバーの中で最年少ということも相まってとても抵抗感もあったのですが、年齢なんて気にしたくないっていう気持ちの方が強かったです。
― 好きな異性のタイプや「これをされると弱い！OR胸キュンする」ということはありますか？
原田：まず、マインドは「ちょいギャル」であってほしいです（笑）。おしとやかで静かな子よりは、ノリが良くて勝気でガッツがある系の引っ張っていけるような感じの子が好きです。芸能人で言うと、倉科カナさんの持つ魔性な雰囲気も大好きです。倉科さんを生で拝見する機会があったんですけど、地球上で一番綺麗な人だと思いました（笑）。僕、結構自分でも最近よく思うんですけど、「自分って結構ちょろいな」と思っていて。それこそちょっとボディタッチされただけで、「何やってくれてんすか！もう、これ僕のこと好きなんじゃないの？」みたいに思っちゃうんですよね（笑）。成人してからその傾向がより強くなった気がします。初心を思い出しちゃっていますね（笑）。
◆原田夕季叶、恋愛テクは“バカなふり”
― これまでのモテエピソードを教えてください。
原田：中学校時代、校則が厳しくてバレンタインのチョコとかも学校に持ってくるのを禁止されていたんですよ。それでも校則を破ってでも渡そうとしてくれる子がたくさんいて（笑）。MAXで24個チョコをもらいました。その分、お返しを用意するのが本当に大変でマミーに手伝ってもらっていました（笑）。その中でも、1番キュンとした渡され方があって。授業中に女性の先輩から「休み時間に体育館の倉庫にきてほしい」という手紙を渡されたんですよ。行ったらそこにチョコレートだけがポンって置かれていて。中には愛の告白が書かれたラブレターも入っていたんですけど、恥ずかしくて直接は言えないその感じにめちゃくちゃキュンキュンしちゃいましたね。
― とっておきの恋愛テクニックを教えてください。
原田：僕は最初「あの子はバカだな〜」って思われたいんです。 で、女の子の手の中で転がされていると見せかけて、実は僕が転がしているんだよっていうのがテクニックです（笑）。見せかけるためにも、めちゃくちゃ甘えますね。まあ、単純に甘えたがりっていうのもありますけど（笑）。
（modelpress編集部）
◆女性参加者
林ゆめ（30）／168cm - モデル・タレント
西山乃利子（25）／160cm - モデル・タレント
木村葉月（25）／152cm - 女優
高橋かの（24）／160cm - インフルエンサー
永尾まりや（31）／158cm - モデル・女優
聖菜（23）／162cm - 専属ギャルモデル
川瀬もえ（32）／167cm - レースアンバサダー
るみ（27）／158cm - ショーダンサー
◆男性参加者
坂口隆志（35）／183cm - 医師
白鳥大珠（29）／180cm - キックボクサー
隆大成（25）／176cm - 動画クリエイター
原田夕季叶（21）／178cm - タレント
田中佑樹（30）／181cm - 飲食店経営
小黒直樹（28）／174cm - 俳優
奥雄人（28）／180cm - 俳優
岩城滉太（33）／171cm - 会社経営
【Not Sponsored 記事】