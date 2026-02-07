アルペンスキー・滑降の会場は難所で有名

ミラノ・コルティナ五輪が現地6日に開幕した。アルペンスキーの滑降が行われるコースでは、公式練習で事故が続出。選手からも恐怖の声が上がっているという。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」が伝えた。男子滑降は7日に行われる。

難所として知られる今回の五輪コースでは、すでに公式練習でフレドリック・メラー（ノルウェー）が転倒、肩を脱臼してヘリコプターで病院に搬送された。ダニエル・へメッツベルガー（オーストリア）も安全ネットに激突して目が腫れ、鼻から出血する事故があった。

記事は「オリンピック男子ダウンヒル：ステルヴィオ・スキー場を滑るには、スキーヤーは勇気と“少しのクレイジーさ”が必要」という見出しで、このコースの異常性を説明している。アルペンスキー選手のレオ・デュクロ（フランス）は「ウルヴァリンとバットマンを混ぜ合わせたような感じだ」と独特の言葉でこのコースを評している。影に覆われて暗く、コース表面は漫画のキャラクター「ウルヴァリン」の爪のように固いのだという。

さらにこのコースは、ワールドカップのコースの中でも「最も肉体的にも精神的にも過酷なコース」だと考えられており、全長3442メートルの急勾配を降りるレースを「薄暗い中、時速62マイル（約100キロ）で3000段の階段をローラーブレードで滑り降りるようなもの」と例えるコーチもいると伝えた。

また、ニルス・アレグル（フランス）は2021年にこのコースで転倒し、時速87マイル（約140キロ）で雪面に叩きつけられたことがあるという。用具の進化で、選手の滑走はかつてないスピードに達しており「あらゆるゲレンデで、私たちは限界に達しつつある」「一瞬ですべてを失うことがある」と恐怖を口にしている。

その上で、このコースを攻略するために必要なことをアレグルは「本当の意味で勇気を振り絞り、すべてをコントロールすることはできないと受け入れる必要がある」と表現した。続けて「勇敢であること、技術的に優れていること、肉体的に強いこと、そして、少しばかりクレイジーである必要があるんだ！」とも口にしたという。



（THE ANSWER編集部）