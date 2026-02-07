レカンが運営するフランス料理店「The art fusion by L’ecrin」は、音楽朗読劇「VOICARION」の10周年を記念したコラボレーションメニューを2026年2月14日から5月31日まで期間限定で提供します。

2月・3月・4月・5月と各月で異なる演目に合わせた料理内容が楽しめる、特別なコース料理です。

The art fusion by L’ecrin「VOICARION 10th anniversary コラボレーションメニュー」

提供期間：2026年2月14日（土）〜5月31日（日）

メニュー：全7品 12,000円（税込）

場所：The art fusion by L’ecrin（東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野レトロ館1F 1020）

営業時間：11:00〜22:30（L.O.21:30）

音楽朗読劇「VOICARION」の10周年を祝う特別なコラボレーションメニューが登場します。

月替わりで異なる演目に合わせた料理とコースターが提供されるのが特徴です。

JR上野駅旧貴賓室を利用した優雅な店内

JR上野駅の旧貴賓室を利用した店内は、シャンデリアが灯るクラシックな雰囲気が広がります。

白い天板のテーブルと椅子が整然と並び、窓側には長いソファ席も設けられています。

JR上野駅旧貴賓室を利用した優雅な店内に関する情報も押さえておきたいポイントです。

壁一面に青や緑を基調とした大判の抽象画が掲げられ、アートと料理の融合を体感できる空間となっています。

優雅な雰囲気の中で、特別なコース料理を楽しめます。

月替わりで楽しめる演目別メニュー

コラボレーション作品は月替わりで、各月異なるメニューとコースターが提供されます。

2月は「信長の犬」「孔明最後の一夜」、3月は「スプーンの盾」、4月は「女王がいた客室」「龍馬のくつ」「GHOST CLUB」、5月は「拾弐人目の服部半蔵」「スプーンの盾」がテーマとなります。

各月の公演スケジュールは、2月が東京建物 Brillia HALL、3月が福岡博多座、4月が東京シアタークリエ、5月が愛知COMTEC PORTBASEと大阪サンケイホールブリーゼで開催されます。

VOICARIONについて

VOICARIONは、日比谷のシアタークリエをホームとする音楽朗読劇シリーズです。

劇作家・演出家の藤沢文翁が東宝とタッグを組み、役者がマイク前に立ち台本を持って演じる朗読スタイルの舞台となっています。

一流の役者の表現力と最上級の生演奏、美しい照明・美術、丁寧に仕立てられた衣裳によって、観客の想像力で無限に広がる作品世界を体験できます。

音楽朗読劇の世界観を料理で表現した特別なコースは、公演と合わせて10周年を祝う貴重な機会となります。

JR上野駅の旧貴賓室という歴史ある空間で、月替わりのメニューとともに豊かな時間を過ごせるコラボレーションです。

演目ごとに変わる料理とコースターで、VOICARIONの多彩な作品世界を味わえます。

The art fusion by L’ecrin「VOICARION 10th anniversary コラボレーションメニュー」の紹介でした。

