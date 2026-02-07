

谷まりあ

谷まりあが「Beauty of the year 2026」でアイ部門を受賞した。都内で行われた「NAILIE AWARD 2025 授賞式＆Beauty of the year2026 発表会」で、ゴールドのドレス姿で登場。「心から楽しく一年を過ごせるように新しい挑戦や新しい場所にいくなど、目の内側からキラキラとさせたいです」と今年の目標を語った。

美容予約アプリ「Nailie Beauty」がその年のビューティートレンドを象徴する著名人やアイテムを表彰する。谷は、知性とポジティブな輝きを宿したその瞳と、自分らしさを自然体で表現する姿勢、そして高い表現力で新しい美の価値観を発信し続けている点が評価された。

谷は、この日のメイクのポイントを聞かれ、「ファッションがドレッシーなので、ベージュのシャドウで抜け感を出し、アイラインをいつもより少し強めにして目元を際立たせつつも、強すぎないメイクを意識しました」と説明。さらに、目元で意識していることについて「人と話すとき、目からオーラが出ると思っているので、目元に疲れが出ないようにアイクリームを塗ってケアしています」と日々のこだわりを明かした。

なお、ヘア部門は桜井日奈子、ネイル部門は櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）が受賞した。