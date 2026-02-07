大澤屋は、第2回日本全国！ご当地冷凍食品大賞2025-2026にて「未来の食卓賞」を受賞した冷凍商品『マグカップうどん』を展開しています。

この受賞を記念し、2026年2月3日より伊香保温泉石段街にて、立ち食いスタイルで味わえる温かい水沢うどんの提供を開始します。

大澤屋「マグカップうどん」

提供開始日：2026年2月3日（火）

場所：伊香保温泉石段街

スタイル：立ち食い

寒い季節の食べ歩きにぴったりな、熱々のうどんをマグカップで気軽に楽しめる新たな提供形態です。

提供開始にあわせてバレンタイン限定メニューも登場します。

うどんの上には、かわいいハート型のお揚げをトッピングし、見た目にも楽しめる特別仕様となっています。

立ち食いスタイルの水沢うどん

石段街で味わえるのは、立ち食いスタイルの水沢うどんです。

寒い時期にぴったりな熱々のうどんをマグカップに入れて提供することで、食べやすく気軽に召し上がっていただけます。

石段街の食べ歩きを満喫したい方にはマグカップサイズがちょうどよく、少量ですが職人手作りの汁と大澤屋の水沢うどんの美味しさを堪能できます。

伊香保の石段街を歩きながら、温かいマグカップうどんを楽しむ姿が見られます。

通り沿いには「水沢うどん 大澤屋」の看板が掲出され、多くの来訪者で賑わっています。

メニューバリエーション

マグカップうどんには複数のバリエーションがあります。

「肉きつね」は、だし汁の中に刻みねぎ、油揚げ、肉、きのこなどの具材がたっぷりと入っています。

「肉」は、温かいうどんを箸で持ち上げて楽しめるスタイルで、つゆの表面には肉と野菜の具材が見えます。

マグカップ正面には縦線のロゴと「osawaya.co.jp」の文字が印字されており、ブランドを感じられるデザインとなっています。

冷凍マグカップうどん お試しセット

価格：1,980円（税込・本州送料含む）

内容：5種類（LOVEきつね・肉きつね・鶏団子・イタリアン・わかめ）

購入方法：オンラインショップ（https://www.osawaya.shop/view/item/000000000179）

受賞記念としてお試し商品をオンラインショッピングで購入可能です。

5種類の冷凍マグカップうどんをセットにして、本州エリアへの配送は1,980円（税込・送料含む）で提供されます。

マグカップに入れてレンジで温めるだけで、自宅で手軽に受賞の味を楽しめます。

寒い季節の石段街散策で、温かいマグカップうどんが体を温めてくれます。

立ち食いスタイルで気軽に楽しめる水沢うどんは、観光の合間の小腹満たしにも最適です。

バレンタイン限定のハート型お揚げは、写真映えも抜群で特別な思い出になります。

大澤屋「マグカップうどん」の紹介でした。

よくある質問

Q. 提供開始日はいつですか？

2026年2月3日（火）より伊香保温泉石段街にて提供を開始します。

Q. どこで購入できますか？

伊香保温泉石段街の店舗で立ち食いスタイルで提供されます。冷凍商品はオンラインショップ（https://www.osawaya.shop/view/item/000000000179）で購入可能です。

Q. 冷凍商品の価格はいくらですか？

5種類セットで1,980円（税込・本州送料含む）です。

Q. マグカップうどんの種類は？

冷凍商品には、LOVEきつね・肉きつね・鶏団子・イタリアン・わかめの5種類があります。店舗では肉きつねや肉、バレンタイン限定メニューなどが提供されます。

Q. バレンタイン限定メニューはありますか？

はい、ハート型のお揚げをトッピングしたバレンタイン限定メニューが提供されます。

