FST JAPANは、GOLFブランド「KBS」から新たなWOODシャフト「TG BLACK」を2026年2月13日より販売開始します。

ツアープロによる度重なるテストを経て完成した、KBS WOODモデルの頂点に立つプレミアムグラファイトシャフトです。

KBS「TG BLACK」

発売日：2026年2月13日

価格：40,700円（税込）

TG BLACK（ツアーグラファイト ブラック）は、強弾道・優れたボールのつかまりの良さ・安定性・最大飛距離性能を高い次元で両立したモデルです。

現在発売中の「KBS PGW」「KBS TOUR DRIVEN」「KBS MAX HL」と併せ、KBSのウッド用シャフトは全4種のラインナップとなります。

ツアープロだけでなく、幅広いゴルファーにその飛距離性能と安定性を実感できる、KBSの新たなウッドシャフトです。

特性・特長

高弾性グラファイト構造により、エネルギーの伝達効率が向上し、ボールのばらつきを抑えます。

低弾道、低スピンを求めるプレーヤーに好まれる力強い弾道を実現しています。

強化した先端部構造で、ボールを叩きにいってもあたり負けせず、高いコントロール性能をもたらします。

スムースなEIカーブで設計され、くせのないしなり、卓越したフィーリングを提供します。

商品仕様

重量は40g、50g、60g、70g、80gの5種類を用意しています。

フレックスはR、S、X、TX、TXXの5種類から選択可能です。

重量とフレックスの組み合わせで23SKUの中から、お客様に合ったしなりのタイミングを選択できるため、最適なシャフトが選べます。

バット径は主に0.600インチ（40g台は0.590インチ）、チップ径は0.338インチ、全長は46インチ（一部45インチ）、パラレル長は4インチとなっています。

プレミアムグラファイトの技術を結集したこのシャフトは、飛距離と安定性を追求するゴルファーに新たな選択肢を提供します。

高弾性グラファイト構造と強化された先端部により、パワフルな弾道と優れたコントロール性能を体験できます。

幅広いフレックスと重量のラインナップから、自分のスイングに最適な一本を見つけることができます。

KBS「TG BLACK」の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

2026年2月13日より販売開始されます。

Q. 価格はいくらですか？

メーカー希望小売価格は40,700円（税込）です。

Q. どのような重量とフレックスがありますか？

重量は40g、50g、60g、70g、80gの5種類、フレックスはR、S、X、TX、TXXの5種類があり、合計23SKUから選択できます。

Q. どのようなゴルファーに向いていますか？

ツアープロから幅広いゴルファーまで、飛距離性能と安定性を求める方に適しています。特に低弾道、低スピンを好むプレーヤーに向いています。

Q. 他のKBS WOODシャフトとの違いは何ですか？

TG BLACKはKBS WOODモデルの頂点に立つプレミアムグラファイトで、強弾道と安定性、最大飛距離性能を高い次元で両立している点が特徴です。

