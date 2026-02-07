BACONは、TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA（名古屋市中区）にて、うさぎの合同写真展＆物販展「うさぎしんぼる展 春 2026」を2026年2月28日(土)から3月29日(日)まで開催します。

10周年を迎える本展は、過去最大規模の300点以上の作品を展示し、56組の豪華クリエイター陣が集結します。

BACON「うさぎしんぼる展 春 2026」

開催期間：2026年2月28日(土)〜3月29日(日)

営業時間：11:00〜17:00

休館日：毎週月〜木曜日（3月3日うさぎの日は特別開館）

会場：TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA（愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12）

入場料：700円（3歳以下無料）

出展者：56組

SNSで活躍するうさぎクリエイターたちが一堂に会する「うさぎの祭典」です。

10周年を記念した今回は、SNSで人気の作品から未公開の新作まで、多彩なラインナップが揃います。

会場では作品鑑賞はもちろん、限定グッズの販売やプレゼント企画など、訪れるたびに新しい発見が待っています。

10周年記念！新作＆限定グッズが満載

2026年初開催となる今回は、Instagramフォロワー数5.7万を誇る「ランとコナンとシェリー(@mofumofuusako)」や「Sunny(@sunny_place0708)」、「VeryBerry(@berryjyo007)」が参加します。

さらに、緻密な羊毛作品で人気の「*mofu mofu usagi*(@coco_mirumiru)」が活動16周年を記念して、特設スペースにてイベント限定の新作絵本や10周年記念グッズを発表します。

気になるグッズでは、各会場で刺繍グッズが人気の「Shijimi Factory(@shijimifactory_embroidery)」が新作デザインを限定販売します。

また、動物モチーフのアクセサリーで人気の「うさぎ印(@waka_8_)」や、ハンドメイドはんこ作家として人気の「m＊stamp(@m.stamp_miya)」が3年ぶりに登場します。

新規クリエイター陣も充実しており、うさぎのイラストグッズが話題の「あかねこにごう(@aknkkko)」をはじめ、初参戦2組を含む全56組が個性あふれる作品で会場を盛り上げます。

過去の人気作家も集結！特別なうさぎグッズが大集合

10周年を記念した特設スペースが登場します。

リクエストの多かった過去出展クリエイターや、完売必至のレギュラーメンバーも参加します。

「*mofu mofu usagi*」は10周年記念イラストを使用したメッセージカードやアクリルキーホルダーなど、限定グッズを販売予定です。

「VeryBerry」からは10周年限定モデルのトートバッグが登場します。

「Shijimi Factory」は手刺繍ならではの新作アイテムを展開します。

「アップルココ」はハンドメイドのブローチやピアスなど、新作グッズを多数販売します。

百福堂の特別限定グッズ

会場内の特設ブースでは、「百福堂(@momofukudou)」とのコラボによる10周年記念グッズを展開します。

本展のために制作された多彩な「もっちー」作品に加え、3月3日限定で、会場にて3,000円以上購入した方を対象とした「限定もっちー」の抽選プレゼントも実施予定です。

*mofu mofu usagi*限定グッズ販売

価格：198円〜8,360円

会場内には、羊毛作品で人気の「*mofu mofu usagi*(@coco_mirumiru)」とコラボした特設ブースが登場します。

本展のために描き下ろされた特別イラストのグッズに加え、メッセージカードやアクリルキーホルダーなど、新作アイテムを多数販売します。

メッセージカード（198円）、アクリルキーホルダー（990円）、サテンフリル巾着（1,650円）、ぽふぽふしっぽのうさんぽうさぎさんチャーム（8,360円）、ショコラうさぎさんポーチ（2,860円）、もふもふうさぎさんのポチ袋5枚セット（440円）、Sweetieうさぎさんミニポーチ（1,210円）などがラインナップされています。

3月3日「うさぎの日」特別開館＆来場者特典

3月3日は、長い耳＝「みみ（3・3）」に由来する「うさぎの日」です。

当日は特別開館日として、過去イベントで好評だったオリジナルアーカイブグッズを来場者特典としてプレゼントします。

特典は無くなり次第終了となります。

SNS投稿でプレゼント

会場内は全て撮影OKです。

会場の様子を撮影し、#うさぎしんぼる展 のハッシュタグを付けてInstagramまたはXに投稿し、受付で画面提示すると、1日10組限定の「*mofu mofu usagi*」ステッカー、さらに先着2,000名には「VeryBerry」のイラストポストカードがプレゼントされます。

公式SNSフォローが必須で、無くなり次第終了となります。

名古屋会場限定 新作グッズ

価格：100円〜9,000円

名古屋会場でしか購入できない限定グッズが多数登場します。

*mofu mofu usagi*の10周年記念限定イラストグッズ、Shijimi Factoryの刺繍スウェット＆パーカー（6,000円〜）、百福堂のうちの子もっちー（3,300円）、うさぎようちえんの花びらハムハムうさぎ（4,500円）など、各クリエイターの個性が光る作品が揃います。

moaiのバースデーケーキ3種類（2,000円）、風船うさぎ（2,600円）、Musee des Reves Mimiのベルステッカー（500円）やフレークシール10枚入り（800円）、やまだまりこの花冠のお顔ブローチ（4,950円）、こころろの被って飾ってうさぎの兜（3,000円）やラビットミモザ（500円）など、多彩なアイテムが販売されます。

うさぎ印のうさメモスタンド（2,200円）、m＊stampのTODO LISTはんこ（2,420円）、ふくるみたらしのふくるみ花冠（2,420円）、アップルココのいちごのブローチ（3,960円）やうさぎピアス（2,750円）も見逃せません。

LITTLE KITCHENのがま口パース（4,300円）や子うさぎのポーチ（4,400円）、ウサギノシモベのステッカー（550円）、サウナウサのサウナウサステッカー（300円）やラバーキーホルダー（1,000円）、温感いい湯マグカップ（1,800円）なども充実しています。

ぴょんぴょんうさぎのシュシュネックレス（1,100円）、omekashi moHaのもふえり（1,600円）、Lapin Roiのいちごのポンチョ（2,500円）、雨のランダムカード（100円）やクッション（9,000円）、sachimeguのポーチェット（6,600円）やコロコロがま口（3,300円）など、ここでしか手に入らない特別なグッズが大集合します。

300点以上の作品を一度に楽しめる貴重な機会です。

SNSで見かけた人気作品を間近で鑑賞でき、ここでしか買えない限定グッズも手に入ります。

うさぎ好きはもちろん、クリエイターの手仕事に触れたい方にもぴったりのイベントです。

BACON「うさぎしんぼる展 春 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催期間はいつですか？

2026年2月28日(土)から3月29日(日)までです。

営業時間は11:00〜17:00で、毎週月〜木曜日が休館日となります（3月3日うさぎの日は特別開館）。

Q. 入場料はいくらですか？

入場料は700円です。

3歳以下のお子様は無料で入場できます。

Q. 会場内での撮影は可能ですか？

会場内は全て撮影OKです。

#うさぎしんぼる展 のハッシュタグを付けてSNSに投稿すると、プレゼントがもらえるキャンペーンも実施しています。

Q. 3月3日うさぎの日の特典は何ですか？

3月3日は特別開館日として、過去イベントで好評だったオリジナルアーカイブグッズを来場者特典としてプレゼントします。

また、会場にて3,000円以上購入した方を対象とした「限定もっちー」の抽選プレゼントも実施予定です。

Q. どのような作品が展示されますか？

300点以上のうさぎの写真や羊毛作品、イラストなどが展示されます。

SNSで人気の作品から未公開の新作まで、56組のクリエイターによる多彩な作品を楽しめます。

