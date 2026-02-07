GMOメイクショップ、ビートレンド、タスネットの3社は、「ポイント・在庫・データ・アプリ」4つの分断を解消する店舗＆ECクイック連携ウェビナーを2026年2月17日に開催します。

実店舗とECの統合に課題を抱える小売企業に向けて、3社が最短1ヶ月で売上につなぐ新戦略を紹介する無料オンラインセミナーです。

GMOメイクショップ×ビートレンド×タスネット「店舗＆ECクイック連携ウェビナー」

開催日時：2026年2月17日（火）15:00〜16:00

開催場所：オンライン（Zoom）

参加費：無料

対象：3〜30店舗規模の小売業経営者・EC責任者、OMOを低コストで進めたい企業

申込：https://seminar.makeshop.jp/cv/lQE696dfc7b7a735

近年、小売業界では実店舗とECを併用した販売方法が急速に拡大しています。

多くの小売企業が実店舗、EC、顧客の一元管理に取り組んできましたが、システムの導入コストや運用工数の問題、実店舗とECそれぞれの仕組みの最適化を進めてきた結果、売上・在庫・顧客情報などの各種データが統合されずにバラバラになってしまうという課題を抱えています。

このウェビナーでは、EC、アプリ、POSそれぞれの分野で多くの実績を持つ3社が、小売企業が抱える課題を解決する戦略を紹介します。

店舗＆ECの課題とは

このウェビナーでは、主に3つの課題に焦点を当てています。

1つ目は「ポイント統合利用」です。

実店舗とECで会員情報やポイントがバラバラになっているため、実店舗とECの両方を活かした一体型の会員戦略、会員の囲い込みを進められない状況があります。

2つ目は「在庫のリアルタイム連携」です。

実店舗とECで在庫データがリアルタイムに連携しておらず、在庫切れによる販売機会の損失や、過剰在庫の発生など、在庫管理で苦労している企業が多くあります。

3つ目は「パーソナライズCRM・アプリ体験（デジタル会員証）」です。

顧客一人ひとりに合わせたアプローチができておらず、LTVの向上に繋がらない、また実店舗とECで共通の会員証がなく、顧客情報の一元管理ができていないため、一貫したサービス体験を届けられないという課題があります。

セミナー概要

正式名称は「『ポイント・在庫・データ・アプリ』4つの分断を解消する店舗＆ECクイック連携ウェビナー〜不要なシステム連携を削ぎ落とし、最短1ヶ月で『売上』へつなぐ新戦略〜」です。

EC、アプリ、POSそれぞれの分野で多くの実績を持つGMOメイクショップ、ビートレンド、タスネットの3社が共同で主催します。

参加対象は、3〜30店舗規模の小売業経営者・EC責任者、OMOを低コストで進めたい企業です。

タスネットが提供する「パワクラ」は、導入実績3,500店舗を突破したクラウド型POSレジシステムです。

単店舗から100店舗超の全国展開企業まで、アパレルや雑貨などの様々な小売専門店で利用されており、実店舗とネットショップをリアルタイムでつなげ、高度な売上/在庫/顧客管理によって、売上拡大とコスト削減を同時に実現します。

6割を超えるユーザーがネットショップ連携の機能を使用し、導入後のEC売上が昨対比200％以上を記録したユーザーがいるなど、EC化率・EC売上の向上において数多くの実績を上げています。

実店舗とECの統合を進めたい小売企業にとって、具体的な解決策を学べる機会となります。

ポイント、在庫、顧客データ、アプリの4つの分断を解消し、最短1ヶ月で売上向上につなげる戦略を、3社の実績に基づいて知ることができます。

オンライン開催のため、全国どこからでも参加可能です。

GMOメイクショップ×ビートレンド×タスネット「店舗＆ECクイック連携ウェビナー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加費はいくらですか？

無料です。

Q. いつ開催されますか？

2026年2月17日（火）15:00〜16:00に開催されます。

Q. どこで開催されますか？

オンライン（Zoom）で開催されます。

Q. どのような企業が対象ですか？

3〜30店舗規模の小売業経営者・EC責任者、OMOを低コストで進めたい企業が対象です。

Q. 申込方法を教えてください。

https://seminar.makeshop.jp/cv/lQE696dfc7b7a735 から申し込みできます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 最短1ヶ月で売上につなぐ新戦略！GMOメイクショップ×ビートレンド×タスネット「店舗＆ECクイック連携ウェビナー」 appeared first on Dtimes.