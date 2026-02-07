『ラブパワーキングダム2』“モテ男”に質問！ Vol.12原田夕季叶「幼稚園に名前言えただけで受かっちゃった」
「ABEMA」は、11日午後10時より「ABEMA SPECIAL」チャンネルにてオリジナル恋愛リアリティーショーの『ラブパワーキングダム2』を無料放送開始する。
【写真】色気あふれる…流し目で振り返る原田夕季叶
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
今回、ORICON NEWSでは参加メンバーにインタビューを実施。初回放送に向けてカウントダウン形式で公開していく。放送日まであと5日となったきょうは、ゆきと。
――名前、年齢、職業を教えてください。
ゆきと、21歳です。俳優をやっています。
――自分が「モテているな」と一番最初に気付いたのはいつですか？そのエピソードもあれば教えてください。
幼稚園のときですね。僕、女の子が多い私立の幼稚園に通っていたんですよ。その時にクラスの女の子のママ世代からすごくかわいがられて。お迎えの時間に「ゆきとくんかわいい〜」って囲まれちゃうみたいな（笑）。
お姉ちゃんも同じ幼稚園に通ってたので、先生たちも僕が赤ちゃんの頃から知ってくれていて。幼稚園の先生も僕の入園は待望だったみたいです（笑）。私立の幼稚園だったので、入園するのにも受験をする必要があるんですけど、僕はもう顔パスというか名前言えただけで受かっちゃったみたいな感じだったらしいです（笑）。
――自分がモテる理由はズバリ何だと思いますか？
このユーモアじゃないですかね。正直、ビジュアルももちろん良いと思いますけど、やっぱり中身ですかね（笑）。世の中おもんない顔だけのメンズなんてたくさんいるじゃないですか。その点、僕はおしゃべりめっちゃ好きですし、相手の話をたくさん聞くのがめっちゃ好きなんですよね。聞き上手だと思います。
――同性のメンバーの中で手強いと思ったメンバーは？
僕の中で、「最後まで残るだろうな」って最初から予想していた男性メンバーはなおき（小黒直樹）くん、（田中）ゆうきくん、たいじゅ（白鳥大珠）くん、たいせい（陸大成）くんなんですよ。パッと見の雰囲気で「この4人は絶対モテるな」という勘が働きました。そんな僕の“モテアンテナ”が当たっていたのかは、ぜひ番組を見て確かめてみてください（笑）！
――どういう異性に弱い（惹かれる）ですか？
「おもしれえ！」ってなる子に惹かれますね。例えば、僕が「かわいいね」って言った時に、「でしょう？」とか「まあね」とか、ある程度予想のつく返答のパターンってあるじゃないですか。でもその想定パターンじゃない「そうきたか！」と思わせてくれる返しをしてくる子が好きですね。自分の予想をはるかに飛び越えてきてほしいです。
――人生最大のモテエピソードを教えてください。
小中高とずっとバスケをやってきたんですよ。中学の時は、いろんな大会で地方も行くのですが、その先々で他校の女子生徒たちが僕の応援をしてくれて。親も試合を見に来てくれていたので、両親の前で僕のシュートに対して「キャーキャー」黄色い歓声があがっている景色を見せられたのは親孝行だったなと（笑）。その当時まだ成長期が来ていなかったので、身長とかは160センチちょいとかで小さかったのですが、やっぱり華があったんですかね（笑）。
――自分の“こんなところを見てほしい”アピールポイントを教えてください。
負けん気の強さと、様子をうかがわない行動力を見てほしいです。集団で行動する時に「これ、誰がいく？」みたいな様子をうかがい合う時間がめっちゃ嫌いなんですよ。もちろん女の子は無理して動かなくていいですし、基本的に男がリードして動くべきものと思っているので。その考えで男らしく動いている僕の姿を見てほしいです。
