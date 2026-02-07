◇NBA・Gリーグ ブルズ133ー127ネッツ（2026年2月6日）

NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が6日（日本時間7日）に本拠地ロングアイランド・ネッツ戦で先発出場。血栓から復帰後最長37分プレーし、25得点13アシストで今季初のダブルダブルを達成。チームは逆転勝利を飾った。

Gリーグのウィンディ・ブルズでは本拠地初出場となった河村。前半から6得点6アシストと躍動した。後半に入ると一気に勢いに乗った。

後半開始早々にチーム初得点となる3Pシュートを演出して、後半初アシスト。残り9分22秒には3Pシュート打った際に、相手の反則を誘ってフリースローを決めた。残り8分31秒にはトップ付近から3Pシュートを沈めた。その後も数字を重ねた。

最終Qには残り10分38秒に3Pシュートをアシストすると、残り10分18秒には左ウイング付近から自ら3Pシュートを沈めた。残り9分49秒でレイアップシュートを演出して今季初のダブルダブル達成。チームの逆転勝利に貢献した。

河村は血栓から復帰後最長37分プレーして、25得点13アシスト2リバウンドをマーク。シュートは16本試投で5本成功。3Pシュートは5本試投で2本成功した。

日本時間では土曜の午前の試合にファンからは「すごい！」「Gだと無双するね！」「ナイスアシストを連発」「まさに大活躍」「無双した！」「NBAでももっと見たいね」などの声が上がった。