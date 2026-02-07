TBS出水麻衣アナウンサー（41）が7日、同局ラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。ナイツに爆笑問題太田光のメンタルケアを依頼した。

太田は8日に同局で放送する衆院選特番「選挙の日2026」にスペシャルキャスターとして出演。6、7日に行われる事務所ライブ「タイタンライブ」にも出演しており、塙宣之は「大変だよね、爆笑問題さんも。選挙特番もあって」と太田の多忙ぶりに触れた。

「タイタンライブ」は30周年の節目で、6日の公演にはゲストとして明石家さんまが登場。塙が「昨日さんまさんと漫才やって。また今日もネタやって、明日の夜は選挙特番やって。でもそんな忙しくないか」とボケると、特番で共演する出水アナは「いやいやいや。明日はたくさんテレビに出て、ラジオもやった後の選挙特番ですから」とツッコんだ。

土屋伸之が「平日もずっと党首とのインタビューやってて」と改めて太田の忙しさに感嘆すると、出水アナは「年末年始の特番でちょっと漫才がうまくいかなかった時に、太田さん落ち込んでらっしゃったので。今日のタイタンライブの出来が選挙特番的には大事」とコメント。塙が「明日一緒なんだもんね。朝から落ち込んでたら嫌だよね」と大笑いすると、「なので、今日は全力で落ち込んでいたらなぐさめていただいて」と依頼した。

土屋が「なんでスベる前提なんですか」と笑うと、出水アナは「そうですよね。失礼しました」とおわび。塙は「絶対ウケますよ。ホームですからね」と話していた。