ポルトガル2部のFCペナフィエルでプレイするMF安斎颯馬（23）が新天地デビューを飾り、いきなり得点をマークした。



FC東京でプロキャリアをスタートさせた安斎は昨シーズンリーグ戦30試合に出場し、2ゴール3アシストを記録するなどチームの中心的選手の一人として躍動していたが、今冬海外への挑戦を決断。ペナフィエルに半年間の期限付き移籍を果たした。



そんな同選手は6日に行われた第21節でシャヴェス戦に後半から出場を果たし、新天地デビューを果たした。するとスコアレスで迎えた54分、味方のパスをボックス付近で受けると、少しドリブルで運び、左足でファーサイドに巻くビューティフルゴールを叩き込んだ。



ペナフィエルはこのゴールを守り切り、敵地で1-0の勝利を飾った。デビュー戦でいきなりの決勝ゴールを決め、安斎がチームを勝利に導いた。



