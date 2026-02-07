文学がチョコレートになるとき──théomurata「Note de Coeur」が描く、物語の余韻
文学は、読むだけでなく「味わう」ことができるのか。そんな問いに静かに応えるようなバレンタイン&ホワイトデー限定パッケージのショコラが、théomurataから登場しました。
Courtesy of théomurata and Kanta Desroches
今回発表された「Note de Coeur（ノート・ド・クール）」は、三島由紀夫の短編小説『苺』を独自に着想源とした特別なコレクションです。『苺』は、少女から大人へと移ろう曖昧な時間、期待と予感が交錯する感情の揺らぎを描いた作品。その“未完成であることの美しさ”が、チョコレートというかたちでユニークに再解釈されています。
Courtesy of théomurata and Kanta Desroches
香り高い苺を時間をかけて丁寧に半乾燥させることで、果実本来のフレーバーをぎゅっと凝縮。その苺を、ルビーチョコレートとホワイトチョコレートで二層にコーティングし、甘みと酸味のバランスが際立つ味わいに仕上げています。苺の瑞々しさと、チョコレートのまろやかさが重なり合う、繊細で奥行きのある一粒です。
甘さと酸味、軽やかさと余韻が折り重なり、ひと口ごとに感情の輪郭が変化していくような味わい。それは完成された答えを示すのではなく、味わう側に委ねられた余白を残します。
Courtesy of théomurata and Kanta Desroches
視覚表現を担うのは、万葉のころから明治にかけて、日本文学に描かれたさまざまな「恋」を、théomurataとともに自由にとらえ直し、かたちにしてきたグラフィックアーティストのカンタ‧デロシュ（Kanta Desroches）氏。苺の断面に潜む痩果を起点に、点や星、夜の祭りを思わせるモチーフが散りばめられたパッケージは、物語を説明するのではなく、感情を翻訳する装置のように機能します。キュビスム的な再構築によって生まれたそのビジュアルは、文学的な余韻を視覚として封じ込めています。
Courtesy of théomurata and Kanta Desroches
théomurataが一貫して大切にしてきたのは、「日本のショコラ」という思想です。大分・由布院の山荘無量塔から始まったこのブランドは、豆菓子文化を背景に、素材の持つ静かな力や、時間とともに深まる味わいを重視してきました。「Note de Coeur」においても、過剰な装飾は排され、文学と味覚が無理なく結びついています。
贈ることは、感情を差し出すこと。読むことは、他者の内面に触れること。
「Note de Coeur」は、そのふたつの行為をひとつに重ね合わせるショコラです。バレンタインという習慣を、甘さだけで終わらせない。文学、デザイン、味覚が交差するこの一箱は、贈る人と受け取る人のあいだに、静かな対話を生み出します。
※「Note de Coeur」は、三島由紀夫『苺』から独自に着想を得て、クリエーターが自由にデザインしたものであり、特定の著作権者との公式な関係を有するものではありません。
限定ビーンズショコラ3本桐箱セット2026/Courtesy of théomurata and Kanta Desroches
［商品情報］
限定ビーンズショコラ3本桐箱セット2026
（いちごショコラ・ピスタチオショコラ・アマンドショコラ〈ビター〉）
価格：\2,947（税込）
箱サイズ：縦10.5cm × 横24.5cm × 高さ3.5cm
賞味期限：製造日から60日
保存方法：冷暗所（15〜18℃）
アレルギー品目：乳・大豆・アーモンド
いちごショコラ
価格：\864（税込）
内容量：37g
箱サイズ：直径2.7cm × 高さ23cm
賞味期限：製造日から60日
保存方法：冷暗所（15〜18℃）
アレルギー品目：乳・大豆
Kanta Desroches (カンタ‧デロシュ)
フランス‧パリ⽣まれ。フランスと⽇本にルーツをもつグラフィックアーティスト。⼤胆なグラフィックで詞的な世界を描き、視覚を超えて、観るものの感覚を刺激する作品を制作。視覚詩や⽇本美術に影響を受け、パリと東京を拠点に活動する。フランス×⽇本を体現した新鮮な表現で時代を切り取り、モダンな⼿法で暖かみのあるヴィジュアルを描き出す。2010 年グラフィックデザインスタジオ「LSD Studio」を設⽴。
théomurata
⼭荘無量塔が運営するショコラティエ。「⽇本⼈がつくるショコラ」をコンセプトに、フランスやベルギーの代表的菓⼦であるショコラを”和”を感じさせるパッケージとアイディア溢れる繊細な味で表現し、多くのファンを獲得している。特に⾖菓⼦からインスパイアされたビーンズショコラシリーズは、現在12 種類の味を販売。(期間限定商品を加えると13 種類) théomurata の代表作ともいえる。
⼭荘無量塔
⼤分県湯布院にある旅館、⼭荘無量塔。宿泊施設だけではなく、レストランや Bar、ショコラショップなど⼀つの空間に居住する複数の価値観を通し、⼭荘無量塔独⾃の世界観で宿泊者をもてなす複合施設。
お問い合わせ：
テオムラタ ショコラティエ
TEL： 0977-28-8686
Courtesy of théomurata and Kanta Desroches
