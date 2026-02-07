FC東京からポルトガル2部移籍の安斎颯馬、デビュー戦で決勝弾！ チームは5試合ぶり白星
ペナフィエル（ポルトガル2部）のMF安斎颯馬が、デビュー戦でゴールを記録した。
現在23歳の安斎は、先月24日にFC東京から半年間の期限付き移籍でペナフィエルに加入。6日のリーガ・ポルトガル2第21節シャヴェス戦で加入後初のメンバー入りを果たすと、後半開始と同時に投入されてデビューを飾った。
54分、安斎はペナルティエリア手前で味方のパスを受け、ドリブルで中央へ切り込む。そのまま左足を振り抜き、コースをブロックした相手DFの外側を巻いて、ゴール左下隅へと流し込んだ。
この1点が決勝点となり、ペナフィエルは5試合ぶりの白星で最下位脱出。暫定14位に浮上した。
【ゴール動画】安斎颯馬が見事なデビュー弾！
Estreia de sonho para Anzai 🇯🇵— sport tv (@sporttvportugal) February 6, 2026
O japonês saltou do banco para garantir 3 preciosos pontos para os penafidelenses 🤩#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalmeusuper #GDChaves #FCPenafiel #bwinlp pic.twitter.com/EQLd51OcNP