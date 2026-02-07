今、子供たちが夢中になっている立体シール。ぷっくり、つやつや、いろいろなキャラクターが透明感のある立体的なシールになって子供たちを魅了している。

【映像】入手困難な“ボンボンドロップシール”（実際の映像）

しかし、人気シリーズは即完売し、フリマサイトでの高額転売や、子供間で盗難トラブルが発生など、過熱するブームの裏で様々な問題が起きている。

ニュース番組『わたしとニュース』では、イラストエッセイストの犬山紙子氏が出演し、ブームに翻弄される親たちの声を交えながら、そこで生じる“モヤモヤ”について考えた。

■シールブームの裏で起きている様々な問題

シールブームは2025年から人気が広がり始め、秋頃にはその人気が一気に過熱した。ところがこのブーム、行き過ぎとも言える状況が生まれている。

本来は数百円で買えるはずのシールが、フリマサイトなどで定価を大きく上回る価格で取引されるケースもある。ロフトでは混雑やトラブルを防ぐため、販売を見合わせるとした。また、しまむらはオンライン販売でアクセスが集中しすぎた結果、オンラインストアでの再販売を中止すると発表している。

過熱する令和のシールブーム。子供たちの身の回りでもトラブルが相次いでいる。

「人気のシールを持っていると、そればかり欲しがられて、断れずにほとんどなくなってしまった子もいたみたいです。学童でシールを盗まれたことがあって…トラブルだらけで頭を抱えています」（娘が小学生のAさん、以下同）

こうしたトラブルを防ぐため、シールの持ち込みを禁止する学校も出ている。しかし、問題は子供だけではないようだ。

「大人のマナーの悪さも目立ちます。1家族1枚というルールを平気で破ったり、子供たちの列に割り込んでくる大人もいます。文句しかなくて、シールブームが早く終わってほしいです」

こうした過熱ぶりに対し、犬山氏は「私も最初は何がいいのかわからなかったけれど、実際にシールを見せてもらったら、宝石みたいでキラキラで、集める気持ちがわかるってなった。最近はボンボンドロップシールだけではなくて、“ウォーターシール”と呼ばれる中に水が入っているシールだったりとか、“おしりシール”と呼ばれるふわふわのお尻がついているシールとかもある。ただ、中には偽物もある」と、種類の豊富さについて言及。さらには、手芸用の樹脂であるレジンやボンドでシールを自作する動きもあるそうだ。

■ブームに頭を抱える親たち…生まれる「シール格差」

投稿サイト「発言小町」でも、シールブームをめぐって頭を抱える親の声が散見される。

「娘の友達間の変な格付けやマウントなどにうんざり。今は昔と違い、ネットであれこれ情報が入るため、動画サイトに出ていたのになんで手に入らないのかと、時折駄々をこねるときもありイライラします。私が通販サイトを眺めていると、娘がシールはないの？といろいろ言ってきて、イライラして怒ってしまい自己嫌悪です」（一部抜粋）

これに対し、犬山氏は「本当にネットで買えないんですよ。情報戦で。仕入れる文房具屋さんのインスタのストーリーを毎日チェックして、この日に入るんだってわかったら、少しのママ友に情報共有して、買いに行くような状況なので、これぐらいになっちゃうのはわかる。でもシールを親が労力をかけて買ってあげる家庭とそうじゃない家庭とのシール格差みたいなものってどうしても生まれてしまうのは問題だと思う」と懸念を示した。

さらには、いじめ問題に発展するのではないかと心配する親もいるようだ。

「シールに限らず、流行り物は持っていると人気者になったりすることはあるのでしょうか。また、流行り物を持っていなかったり、知らないと友達が離れたり、いじめの原因になったりしますでしょうか。流行り物に振り回されて、流行り物が全てで友達が決まるもんでしょうか」（一部抜粋）

これに犬山氏は「そこで流行っているもの以外のものが好きだと、居場所がなくなったり、そういう気持ちを抱える子も中にはいるかもしれない。シール交換は、大好きな友達に『これはレート度外視で、あなたがこのキャラクターが好きだからこのシールをあげるね』みたいな尊いやり取りも発生するけれど、シールが全てになってしまって、多様な価値観を認めないという考え方が子供に充満するとよくない。子供がシールにハマっている家庭こそ特に『シールが好きじゃない子もいるよね』という話はしておかないといけないと思う」との見方を示した。

「もしそこで喧嘩があったら、そこで学んでほしい。レアなシールを持っている子が偉いというわけではないよね、などと大人は家で教育はするけど、介入するのはどうなのかなとは思う。大人も今試されている気もする」（犬山氏）

（『わたしとニュース』より）