◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第2クール3日目(7日、宮崎市)

1軍キャンプに臨んでいる佐々木俊輔選手が、現在の手応えと意気込みを明かしました。

今季3年目を迎える26歳の佐々木選手。ここまでの手応えについては「もっとバッティングいろいろ、突き詰めてやらないといけないなと感じました」とコメント。オフには、昨年途中に変えたバッティングフォーム固めるために振り込んできたそうで「1人でやっていたのでどうしてもタイミングだったりっていうのを分からずに振り込んでしまった。そこらへんを合わせるためにも突き詰めてやっていきたい」と語りました。

このフォームの変化には「打球にしっかり力が伝わっているなっていうのと、飛距離も出てますので、そこら辺はしっくり感じてます」とコメント。

今後の実戦に向けても「しっかり結果でアピールしていかないといけないのでアピールしつつ、走攻守すべてにおいてレベルアップできたらなという風に思います」と意気込み、「しっかりキャンプでアピールして結果残して開幕一軍狙えるよう頑張るので、これからも応援よろしくお願いします」とファンへ向けて語りました。