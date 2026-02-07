『鬼滅』超えアニメで米授賞式席巻中の韓国系歌手、結婚か…11月にLAで豪華挙式と報道

K-POPの作曲家として初めてグラミー賞を受賞した、韓国系アメリカ人の歌手兼作曲家イジェ（EJAE）が結婚する。

去る2月6日、ある韓国メディアの報道によると、イジェは婚約者である韓国系アメリカ人で音楽プロデューサーのサム・キムと、来る11月7日に結婚式を挙げる。

【画像】「また韓国が文化盗んだ」『鬼滅』超えアニメにイチャモン

イジェは最近、旅先でプロポーズを受ける様子が写った写真を公開した。2人は、2017年の作曲セッションで出会い、交際を続け、2023年末に婚約した。

結婚式は、イジェの母が運営するアメリカ・ロサンゼルスにあるゴルフ場で華やかに執り行われる予定だ。

イジェは、少女時代らが所属したSMエンターテインメントの練習生として歌手デビューを目指し、音楽活動を開始した。その後、作曲家に転向し、ガールズグループTWICE、Red Velvet、aespa、NMIXXなど、多数のK-POPアーティストの楽曲制作に参加し、名を馳せた。

（写真＝イジェInstagram）

特に、2025年に公開されたNetflixアニメ映画『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』で、グループHUNTRIXのメンバー、ルミの歌声を担当し、認知度を高めた。同作のOST『Golden』では、共同作曲・作詞に参加し、さらに歌唱も担当した。

なお、イジェは2月に開催された「第68回グラミー賞授賞式」で受賞し、K-POPの作曲家として初の受賞という記録を樹立した。また、3月に開催される「第98回アカデミー賞授賞式」で歌曲賞の候補となっている。