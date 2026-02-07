ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > ミラノ冬季五輪開幕 写真で見る開会式 ミラノ冬季五輪開幕 写真で見る開会式 ミラノ冬季五輪開幕 写真で見る開会式 2026年2月7日 12時39分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ６日、開会式のパフォーマンス。（ミラノ＝新華社記者／頼向東） 【新華社ミラノ2月7日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は6日、イタリア・ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）などで開会式が行われ、開幕した。６日、開会式で入場する五輪旗。（ミラノ＝新華社記者／頼向東）６日、開会式で歌唱を披露するイタリア人歌手のアンドレア・ボチェッリさん。（ミラノ＝新華社記者／李明）６日、開会式のパフォーマンス。（ミラノ＝新華社記者／程敏）６日、開会式で入場行進する中国選手団。（ミラノ＝新華社記者／張晨霖）６日、開会式で入場行進する中国選手団。（ミラノ＝新華社記者／李明）６日、プレダッツォで入場行進する中国選手団。（プレダッツォ＝新華社記者／黄偉）６日、開会式に登場した五輪マーク。（ミラノ＝新華社記者／王楷焱）６日、開会式でイタリア国旗の色を象徴する衣装を身にまとうパフォーマンスの出演者。（ミラノ＝新華社記者／張豪夫）６日、開会式のパフォーマンス。（ミラノ＝新華社記者／李京）６日、開会式で行われた国旗掲揚式。（ミラノ＝新華社記者／李明）６日、開会式に登場した五輪マーク。（ミラノ＝新華社記者／程敏）６日、開会式で入場行進するフランス選手団。（ミラノ＝新華社記者／頼向東）６日、開会式のパフォーマンス。（ミラノ＝新華社記者／陳益宸）６日、開会式のパフォーマンス。（ミラノ＝新華社記者／陳益宸）６日、開会式で入場する五輪旗。（ミラノ＝新華社記者／陳益宸）６日、開会式で歌唱する米歌手のマライア・キャリーさん。（ミラノ＝新華社記者／李明）６日、ミラノの歴史的建造物「平和の門」に設置された聖火台。（ミラノ＝新華社記者／孫非）６日、リビーニョで入場行進する日本選手団。（リビーニョ＝新華社記者／夏一方）６日、開会式のパフォーマンス。（ミラノ＝新華社記者／李京）６日、コルティナダンペッツォのディボーナ広場に設置された聖火台。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）６日、開会式のパフォーマンス。（ミラノ＝新華社記者／李京）６日、開会式で入場行進するイタリア選手団。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）６日、開会式のパフォーマンス。（ミラノ＝新華社記者／李明）６日、開会式のパフォーマンス。（ミラノ＝新華社記者／李明）６日、開会式でイタリア国旗の色を象徴する衣装を身にまとうパフォーマンスの出演者。（ミラノ＝新華社記者／李明）６日、開会式で聖火を引き継ぐランナー。（ミラノ＝新華社記者／李京）６日、ミラノの歴史建造物「平和の門」に設置された聖火台と開幕を祝い打ち上げられた花火。（ミラノ＝新華社記者／孫非）６日、開会式のパフォーマンス。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）６日、開会式でイタリア国旗を運ぶイタリア人モデルのビットリア・チェレッティさん。（ミラノ＝新華社記者／李明）６日、開会式で入場行進するイタリア選手団。（ミラノ＝新華社記者／李明）６日、開会式のパフォーマンス。（ミラノ＝新華社記者／陳益宸）６日、開会式のパフォーマンス。（ミラノ＝新華社記者／陳益宸）６日、開会式のパフォーマンス。（ミラノ＝新華社記者／陳益宸）６日、開会式のパフォーマンス。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）６日、イタリア国旗の色を象徴する衣装を身にまとうパフォーマンスの出演者。（ミラノ＝新華社記者／程敏）６日、開会式のパフォーマンス。（ミラノ＝新華社記者／頼向東）６日、開会式でパフォーマンスを披露する中国のピアニスト、郎朗（ラン・ラン）さん（左）とイタリアの歌手チェチーリア・バルトリさん。（ミラノ＝新華社記者／王楷焱）６日、開会式であいさつする国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のコベントリー会長。（ミラノ＝新華社記者／李明）６日、開会式のパフォーマンス。（ミラノ＝新華社記者／王楷焱）６日、開会式のパフォーマンス。（ミラノ＝新華社記者／李京）６日、開会式のパフォーマンス。（ミラノ＝新華社記者／程敏） リンクをコピーする みんなの感想は？