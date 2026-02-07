中谷美紀、近影ショット公開に反響「お肌が綺麗」「圧巻の美しさです」「いつも若くて美しい」
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団などでビオラ奏者を務めるティロ・フェヒナー氏の妻で現在オーストリア在住の俳優・中谷美紀（50）が7日、自身のインスタグラムを更新。近影ショットを公開し、その変わらぬ美しさに称賛の声が相次いでいる。
【写真】中谷美紀が近影ショット公開 50歳とは思えぬ美しさ
中谷は「皆様ご機嫌いかがですか？」と穏やかな書き出しで投稿し、日本に寒波が訪れていることに触れながら、「暦の上ではすでに春ですね」と季節の移ろいに思いを寄せた。写真では、自然光に包まれた柔らかな表情を見せており、落ち着いた佇まいが印象的な一枚となっている。
続けて中谷は、年齢を重ねた肌との向き合い方について言及。「年齢を重ねたお肌の紫外線対策は警戒を許しません」とつづり、特に敏感肌である自身にとって、日々のスキンケアが欠かせないと明かした。オーストリアでの生活の中でも、美白と保湿を意識したケアを大切にしているという。
さらに投稿では、紫外線対策をしながら肌を整える日焼け止めについても紹介。雪の日の照り返しや、緑の中での散歩、街歩き、水辺でのヴァカンスなど、さまざまなシーンで活躍するアイテムとして、その使い心地を伝えた。海外生活ならではの自然環境の中で過ごす日常が想像される一節となっている。
投稿の締めくくりには、「詳細はプレシャス3月号にて」と記し、誌面での特集にも触れた。
この投稿にフォロワーからは「お肌が綺麗で美紀さん美しく素敵です」「美紀さんいつも若くて美しいです」「すっごくナチュラルなのに圧巻の美しさです」「お肌が綺麗で美紀さん美しく素敵です」などのコメントが届いている。
【写真】中谷美紀が近影ショット公開 50歳とは思えぬ美しさ
中谷は「皆様ご機嫌いかがですか？」と穏やかな書き出しで投稿し、日本に寒波が訪れていることに触れながら、「暦の上ではすでに春ですね」と季節の移ろいに思いを寄せた。写真では、自然光に包まれた柔らかな表情を見せており、落ち着いた佇まいが印象的な一枚となっている。
さらに投稿では、紫外線対策をしながら肌を整える日焼け止めについても紹介。雪の日の照り返しや、緑の中での散歩、街歩き、水辺でのヴァカンスなど、さまざまなシーンで活躍するアイテムとして、その使い心地を伝えた。海外生活ならではの自然環境の中で過ごす日常が想像される一節となっている。
投稿の締めくくりには、「詳細はプレシャス3月号にて」と記し、誌面での特集にも触れた。
この投稿にフォロワーからは「お肌が綺麗で美紀さん美しく素敵です」「美紀さんいつも若くて美しいです」「すっごくナチュラルなのに圧巻の美しさです」「お肌が綺麗で美紀さん美しく素敵です」などのコメントが届いている。