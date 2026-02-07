衆院選の選挙戦最終日の７日、各党の党首らは午前中から街頭に立ち、有権者に支持を呼びかけた。

高市首相（自民党総裁）は同日夜、東京・世田谷の二子玉川公園前で遊説を締めくくり、中道改革連合の野田共同代表はＪＲ池袋駅前で最後のマイクを握る。

首相は同日午前、党本部に入り、党関係者と打ち合わせをこなした。首相は最終日、激戦となっている東京都内の４選挙区の応援に入る。自民は接戦区を中心に幹部や閣僚がテコ入れを図る。小泉防衛相は７日午前、東京・勝どきで演説し、「相手は必死だ。油断があってはダメだ」と訴えた。

中道改革の野田氏は東京都八王子市で演説し、支持者らに最後の後押しを求めた。野田氏は都内の接戦区を中心に回り、政権批判票の取り込みに全力を挙げる。

自民と連立を組む日本維新の会の藤田文武共同代表は大阪府豊能町で、「維新は高市政権のアクセル役でありエンジンだ」と力を込めた。７日は、地盤の大阪で最後の支持固めを図る。

国民民主党の玉木代表は、都内の街頭で「納税者の立場に立った政治をさらに前に進める」と声を上げた。参政党の神谷代表は仙台市から遊説を始め、関東各地を回る予定だ。

共産党の田村委員長はＪＲ池袋駅前、れいわ新選組の山本代表はＪＲ大阪駅前で最後の訴えに臨む。減税ゆうこく、日本保守、社民、チームみらいの各党党首も各地で支持を訴える。