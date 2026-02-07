女優浜辺美波（25）が、6日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。仲の良い俳優の赤楚衛二（31）を意外な扱いをしていたことが明かされた。

浜辺と赤楚は20年公開の映画「思い、思われ、ふり、ふられ」で初共演。当時の出演者とは今も定期的に集まるという。事前に赤楚にインタビューした、Kis−My−Ft2藤ヶ谷太輔（38）が「集まりたいな、と思う時は浜辺さんが自ら連絡するんじゃなくて、1回、衛二に連絡する。『そろそろ集まりたいんだけど』。それを聞いた衛二が、みんなところに連絡すると」。するとMCの笑福亭鶴瓶（73）が「パシリやん」。浜辺は手を振りながら苦笑いした。

浜辺は「（映画の出演者が）仲良くなったのは、衛二さんがいちばん年齢が上で、いてくださったからなんだろうなって、本当に思います」と言った。さらに「お店の予約とかもしてくれてたり」と続けると、鶴瓶が「してくれたり、じゃなく頼んでるのや」と指摘。藤ケ谷が「自分でやるのがちょっと面倒とか…」と言うと、浜辺は「知らないんです。お店知らないから、（赤楚が）知っていて」と話した。