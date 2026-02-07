今の子どもたちは、「おとな」にどんな印象を持っているのでしょうか。公益財団法人博報堂教育財団の調査研究機関である「こども研究所」が行った調査では、全国の小学4年生から中学3年生までの54.9％が「早くおとなになりたい」と回答しました。



調査は全国の小学4年生〜中学3年生1200人を対象に実施され、2026年1月に結果が公表されています。



早くおとなになりたい小中学生は54.9％

「早くおとなになりたいと思いますか」と小中学生に質問したところ、「そう思う」が18.8％、「ややそう思う」が36.2%で合計すると54.9%。早くおとなになりたいと考える小中学生が過半数でした。「そう思わない」は32.8%、「あまりそう思わない」が12.3%でした。



大人になったら何をしてみたいでしょうか。おとなになったらやってみたいことを聞いたところ、｢自由にスマホを使う」（59.8％）が最も高く、次いで｢好きなものをぜんぶ買う」（49.4％）でした。



「夜ふかしをする」（44.0%）、「車やバイクを運転する」（40.6%）、「好きなだけゲームをする」（38.6%）、「好きなだけ動画をみる」（36.6%）、「好きなだけおかしを食べる」（31.5%）、「好きなだけマンガやアニメをみる」（27.9%）と続きました。また「ひとりぐらしをする」（34.6%）、「ひとりで旅行にいく」（22.1%）などの生活への憧れもありました。



なりたい「おとな」像は「お金をたくさんかせいでいる」が最多

「どのようなおとなになりたいですか」の質問には、「お金をたくさんかせいでいる」（57.2%）が最多。次に「家族を大事にする」（49.7%）でした。「趣味を楽しんでいる」（48.2%）、「困っている人をたすける」（35.3%）も上位に。その他、「ルールやマナーを守る」（34.8%）、「友だちがたくさんいる」（34.6%）、「仕事を楽しんでいる」（33.6%）などもありました。



「尊敬するおとながいる」の上位は「両親」と「先生」

「尊敬するおとながいますか」の質問には、71.3%が「いる」と回答。「いる」の回答者に具体的な人物を聞いたところ「お母さん」「お父さん」「先生」など身近な大人があげられた他、「大谷翔平」や「YouTuber」なども多くあげられました。



身のまわりの「おとな」に感じるのは「いそがしそう」が最多

普段目にする大人にどのような印象を抱いているのでしょうか。「身の回りのおとなを見て感じることはなんですか」と質問したところ、「いそがしそう」（81.3%）が最多で、その次が「がんばっている」（67.3%）でした。続いて「つかれている」（64.8%）、「自由だ」（62.1%）でした。また、「ずるい」（46.5%）や「自分勝手」（44.5%）などのネガティブな声もありました。



成人年齢や成人後の生活についての認識を質問。「法律で決められている成人は何歳からだと思いますか」の質問には、57.2%が「18歳」と正解を選びました。33.3%が「20歳」と答えました。



「成人になったらできるようになることについて、知っていることをすべて教えてください」と聞いたところ、「選挙で投票する」（66.9%）が最多で、「普通自動車免許を取る」（64.7%）が次点でした。「結婚する」（58.9%）、「携帯電話を契約する」（32.9%）が続きました。その他には「ひとりぐらしの部屋を借りる」（27.8%）、「クレジットカードをつくる」（27.3%）などの声があがりました。



【出典】公益財団法人博報堂教育財団こども研究所