「素敵なママ！」ドーキンズ英里奈、赤ちゃんを抱く優しい母の姿を公開！ 「個人的に大ヒットなので」
タレントでモデルのドーキンズ英里奈さんは2月5日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。
【写真】ドーキンズ英里奈が赤ちゃんを抱っこする姿
テラスがよく見える開放感のある席で、赤ちゃんを抱いた優しい表情を見せています。この投稿にファンからは、「ドキンちゃん素敵なママ！」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:鎌田 弘)
「丈感が最高」ドーキンズさんは「ソフトコットンラウンドヘムTの着心地とシルエットと丈感が最高」とつづり、1枚の写真を載せています。ゆったりとした黒いトップスにベージュのスカートを着用した姿です。また洋服については「個人的に大ヒットなので今後も新色展開してほしい…！！」と要望をつづっています。
育児中のドーキンズ英里奈さん1月22日には「前向き抱っこデビューした話」とつづり、憧れていたという赤ちゃんを前向きで抱っこする姿を披露していたドーキンズさん。他にも赤ちゃんと過ごす日常のショットを多く投稿しているので、興味のある人はチェックしてみてくださいね。
