スバルが「スバル360」を復活!?

スバル（当時は富士重工業）の歴史を語る上で欠かせない名車といえば、1958年に登場した「スバル360」です。

“てんとう虫”の愛称で親しまれ、日本のマイカー普及に大きく貢献したこのクルマのDNAを受け継ぐ「幻のコンセプトカー」が、過去に存在しました。

【画像】超カッコいい！ これが復活した「スバル360」です！（11枚）

そのクルマの名は「エルテン」。1997年に開催された「第32回 東京モーターショー」に出展されたモデルです。

エルテンのデザインは、一目でスバル360をオマージュしたと分かるレトロで愛らしいものでした。

丸目のヘッドライト、曲線基調のフォルム、そしてコンパクトにまとめられたボディは、往年のファンを歓喜させるのに十分な魅力を放っていました。

ボディサイズは全長3410mm×全幅1500mm×全高1500mm。

取り回しの良いコンパクトな4ドアハッチバックとして仕立てられています。

しかし、このクルマの真価は、その懐かしい外見の中に隠された「中身」にありました。

エルテンは単なる「ガワ替え」のパイクカーではなく、当時スバルが総力を挙げて開発していた最先端の「ハイブリッドカー」だったのです。

パワーユニットには、最高出力46馬力を発揮する660cc直列4気筒エンジンをフロントに搭載。

これに加え、プロペラシャフトの途中に最高出力41馬力のモーターを配置するという、独自のハイブリッドシステムを採用していました。

トランスミッションにはCVT（無段変速機）を組み合わせ、駆動方式はスバルのお家芸である4WD（全輪駆動）。

まさに「走りのスバル」らしい、高効率かつ安定した走行性能を目指したパッケージングです。

さらに驚くべきは、その電源システムです。

「コンデンサーバッテリー」と「マンガンリチウムバッテリー」という特性の異なる2種類のバッテリーに加え、ルーフには駐車中の補充電用として「ソーラーシステム」までも搭載。

合計3つの電源を高度に制御することで、低燃費とアクティブな走りを両立させていました。

今でこそハイブリッドやソーラー充電は珍しくありませんが、1997年当時においてこれがいかに先進的で、あるいは詰め込みすぎとも言えるほどの意欲作だったかが分かります。

このエルテンの反響は大きく、2年後の1999年には、より市販車に近い「エルテンカスタム」も公開されました。

こちらは当時の軽自動車「プレオ」のプラットフォームをベースとしており、デザインもより洗練され、現実味を帯びた仕様となっていました。

多くのファンが「いよいよ発売か」と期待を寄せましたが、残念ながら正式な市販化には至らず、エルテンは幻のコンセプトカーとして歴史に名を残すことになりました。

レトロブームとエコカーブームが到来している現代において、もしこの「見た目は360、中身は最新ハイブリッド4WD」というパッケージが登場すれば、大ヒット間違いなしのモデルになる可能性は十分にあるでしょう。