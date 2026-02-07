京都に料亭をリノベした“サウナ付き宿”がオープンへ！ 1日1組限定完全プライベート空間
最高級町家「hitotoseシリーズ」の2号店となる“鈴 京都鴨川 hitotose 夏-Natsu-”が、3月1日（日）から、京都・京都市に開業する。
【写真】1階フロアをまるごと使用！ 完全プライベートのサウナ＆バスエリア
■静かで豊かな京の時間を満喫
今回オープンするのは、清水五条駅から徒歩約2分、京都五花街のひとつ宮川町に佇む旧料亭をリノベーションした3階建ての宿泊施設。
最大大人6名まで宿泊可能で、ブルーのグラデーションが印象的な3階主寝室のほか、洞窟のような“おこもり感”が楽しめる2階寝室など、計3種の寝室が用意される。
また、1階フロアをまるごと使用した完全プライベートのサウナ＆バスエリアも展開。印象的なアートを配した中庭を中心に、フィンランド式本格サウナとチラー付き水風呂、ヒーリングスペース、4人でも寛ぐことのできる広々とした浴槽をレイアウトしており、滞在中ゆったりと過ごせる。
さらに、滞在中無料で利用できるドリンク、アルコール、スナック類も用意。2階の2室にはそれぞれミニバーを設けているほか、京都発のデニッシュ専門店「GRAND MARBLE」のマーブルデニッシュも満喫可能だ。
