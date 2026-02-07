史上最高級「きのこの山」＆「たけのこの里」がコンビニに登場！ シェフコラボの期間限定商品
人気菓子「きのこの山」と「たけのこの里」は、2月10日（火）から、世界的に活躍しているシェフとコラボレーションした「きのこの山×クラブハリエ ヘーゼルプラリネ＆抹茶」と「たけのこの里×シェ・シバタ 柚子香るヘーゼルプラリネ」を、全国のコンビニエンスストアやスーパーなどで発売する。
【写真】どっちも気になるー！ 史上最高級コラボ「たけのこの里」も
■定番のパッケージで用意
今回「クラブハリエ」の山本隆夫シェフと、「シェ・シバタ」の柴田武シェフが手掛け発売されるのは、“和”をテーマに＋αのひと味を加えた史上最高級のコラボ品を、定番のパッケージで展開した期間限定の商品。
「きのこの山×クラブハリエ ヘーゼルプラリネ＆抹茶」は、「きのこの山」ならではのカカオ香るチョコレートと、ヘーゼルプラリネに抹茶を合わせたチョコレートを使用した2層構造のクラッシュキャンディ入りチョコレート部分に、ココア風味のクラッカーを組み合わせている。
一方「たけのこの里×シェ・シバタ 柚子香るヘーゼルプラリネ」は、「たけのこの里」ならではのカカオ香るチョコレートや、ヘーゼルプラリネに柚子を合わせたチョコレートを使用した2層構造のチョコレート部分とクッキー部分に、ロレーヌ岩塩を配合したクセになる味わいとなっている。
なお、本コラボで展開された「きのこの山」と「たけのこの里」は、1月16日（金）からジェイアール名古屋タカシマヤで開催中の日本最大級のバレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」にて、開始早々から大行列ができ、昼過ぎに両店舗ともすべて完売したという。
【写真】どっちも気になるー！ 史上最高級コラボ「たけのこの里」も
■定番のパッケージで用意
今回「クラブハリエ」の山本隆夫シェフと、「シェ・シバタ」の柴田武シェフが手掛け発売されるのは、“和”をテーマに＋αのひと味を加えた史上最高級のコラボ品を、定番のパッケージで展開した期間限定の商品。
一方「たけのこの里×シェ・シバタ 柚子香るヘーゼルプラリネ」は、「たけのこの里」ならではのカカオ香るチョコレートや、ヘーゼルプラリネに柚子を合わせたチョコレートを使用した2層構造のチョコレート部分とクッキー部分に、ロレーヌ岩塩を配合したクセになる味わいとなっている。
なお、本コラボで展開された「きのこの山」と「たけのこの里」は、1月16日（金）からジェイアール名古屋タカシマヤで開催中の日本最大級のバレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」にて、開始早々から大行列ができ、昼過ぎに両店舗ともすべて完売したという。