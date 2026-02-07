¡Ö¤¢¡©ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¢¤ó¤è¤â¡ª¡×¥Ç¥³¥Ô¥óÎÙ¤Ëà¼Ì¤ê¹þ¤ßá¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿à¥Ñ¥Ñ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÁûÁ³¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤ª¤Æ¤Æ¤È¤¢¤ó¤è¡×
¡¡MLB¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬à¥Ñ¥Ñ¤Î»Ñá¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£à»×¤ï¤Ì±Ç¤ê¹þ¤ßá¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥³¤ÈËÍ¤Î½é¤á¤Æ¤Î»ùÆ¸½ñ¤¬º£ÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤¬¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥¯¤È¶¦Æ±Ãø½ñ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³¨ËÜ¡ÖDecoy Saves Opening Day¡×¤ÎÈ¯Çä¤òÊó¹ð¡£
¡¡°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î³èÌö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿³¨ËÜ¤ò¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯4·î¤ËÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿Ä¹½÷¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê¼êÂ¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹ÃË¥Ç¥³¤ÈÄ¹½÷¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ñ¥Ñ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¤Ç¡¢¸å¤í¤Ë¤Ï¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤ª¤Æ¤Æ¤È¤¢¤ó¤è¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤·¤é ¡×¡Ö¤¤ã¤ï¤æ¤¤Â¤È¼ê¡×¡Ö¤¢¡©ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¢¤ó¤è¤â¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡¡Æ±½ñ¤Ï¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¤È¤¯¤Ù¤Ä¤Ê¤¤¤Á¤Ë¤Á¡×(¥Ý¥×¥é¼Ò)¤ÎË®Âê¤Ç¡¢20Æü¤ËÆüËÜÈ¯ÇäÍ½Äê¡£