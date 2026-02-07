¡ÖÞºÜÑ¤ÇÂÔ¤Ä¡×¾×·â¤Î»à¤«¤é43Ç¯...²²íÌé¤µ¤ó¤ÎÊè¤¬Å±µî¤Ë¡ª¸½ºß¤ÎÊè¼Ì¿¿¸ø³«¤¬ÏÃÂê¡ÖÈá¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¡Ä¡×¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤È¤¦¤È¤¦Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡1983Ç¯6·î¤Ë¿Íµ¤ÀäÄº¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ë31ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÊè¤¬Å±µî¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¸ø¼¨¤¬ÊèÁ°¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»²¤ê¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£ ¼«Ê¬¤Ï¤ªÊè¤Ë¸Î¿Í¤Îº²¤¬¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤ÇÉ¤Ç¤¹¤¬¡¢43Ç¯¤Î·îÆü¤ò»×¤¤ÎÞ¤¬¤Ï¤é¤Ï¤é¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤á¤Æ½ÕÂÔ¤Ä¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤ò¡×¤È¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö²²íÌé¸¦µæ²ñ¡×¡£¾×·â¤Î»à¤«¤é43Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Î²²íÌé¤µ¤ó(ÂçÊ¬¸©½Ð¿È)¥Õ¥¡¥ó¡¦Í»Ö¤Ë¤è¤ë²ñ¤Ç¡¢²¤µ¤ó¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¤µ¤ó¤ÎÊè½ê¤ÏÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ÎÄ¹Ã«»û¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢2015Ç¯¤ËÍÜÉã¤Ç¤¢¤ê½êÂ°»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿Æü·ÊÃéÃË¤µ¤ó(µýÇ¯78)Ë´¤¤¢¤È¤ÏÊè¤Î»ÈÍÑ¼Ô¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÌµ±ïÊ¯Êè²þÁò¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Î¸ø¼¨¤¬ÊèÀÐ¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶á¤¯ÊèÀÐ¤¬Å±µî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¸¦µæ²ñ¤ÎX¤Ç¤Ï¡Ö¸ÀÍÕÂ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ê¤é¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤êÄ¹¤¤Ç¯·î¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤º¤Ã¤ÈÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤´¶½ýÅª¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¤ªÊè¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬²Ä°¥ÁÛ¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢²¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Êè»²¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¡×¤È¡¢Êè¤ÎÅ±µî¤ËÌµÇ°¤Î»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈá¤·¤¤¤³¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¤Ï¡ÖÅö»þ¡¢¤ª¤ä¤¸ÞºÜÑ(¤Í¤Ï¤ó)¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤È¸À¤¦¸ÀÍÕ¤ò¾®³ØÀ¸¤Ê¤¬¤éÊªÀ¨¤¤¾×·â¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤¢¤ë±Ç²è¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤¿Êý¤â²¿¤«¤ÎÎ®¤ì¤«¤é±ï¸Î¤Î¤¢¤ëÊý¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ä¤½¤ó¤Ê»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¡ÖÈá¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¡Ä¡×¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤«¤Ç»Ä¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ ¤È¤¦¤È¤¦Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²¤µ¤ó¤ÏÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤¬Ãæ³Ø2Ç¯¤ÇÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·Â´¶È¤òÂÔ¤¿¤º²È½Ð¡£10Ëü±ß¤ÎÁ´ºâ»º¤È¥Ð¥Ã¥°°ì¤Ä¤Ç¾åµþ¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ìÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖÉ¬»¦¥·¥ê¡¼¥º¡×(1973Ç¯¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷)¡¢¡ÖÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í!¡×(72Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÏÅ·»È¤À!¡×(79Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)½Ð±é¤Ç¿Íµ¤¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£83Ç¯6·î28Æü¤Ë¡Ö¤ª¤ä¤¸¡¢ÞºÜÑ¤ÇÂÔ¤Ä¡×¤Î°ä½ñ¤ò»Ä¤·¼«»¦¡£ÍÜÉã¤Ç¤¢¤ëÆü·Ê¤µ¤ó¤Î²ñ¸«¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£