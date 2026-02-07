J1アビスパは8日、ホームで岡山とのJ1百年構想リーグ開幕戦を迎える。今大会の「地域リーグラウンド」で採用される独自ルールの一つがPK戦だ。前後半の計90分で決着しない場合に行われ、PK勝ちは勝ち点2、PK負けは同1となる。順位を左右する大事な要素なだけに、GK小畑裕馬（24）は「普段よりチームを勝たせられるという実感がある」と、腕の見せ所だと感じている。

昨季はGK陣で最多のリーグ戦20試合に出場し、PKストップも披露した。昨年7月の天皇杯・J3北九州戦もPK戦に持ち込まれたが、自身が2本止めて勝利に導いた。PKに「嫌なイメージはない」ものの、日常的に行われるとなれば、未知の経験だ。「回数を重ねるとデータが出る。蹴られる本数が多ければ、決める回数も、止める回数も増えてくる。苦手ではないけど、どうなるか分からない」と難しさを口にする。

「基本的に相手の方が有利。その心理を崩せるかというのもある。心理戦なので、駆け引きをもっと考えていかないといけない」。福岡は昨季、リーグ最多タイの12引き分け。ドローをどれだけ勝利に変えられるかは成績に直結するだけに、練習でもPKを定期的に取り入れて準備を進めている。

今季は村上昌謙、永石拓海、菅沼一晃が移籍し、小畑以外のGK陣は総入れ替えとなった。チームを引っ張る自覚も強い。

「チームが若返った中で後ろから鼓舞していかないといけない。責任感は昨年より強くなる」

GKの見せ場が多くなりそうな百年構想リーグ。成長著しい守護神は、さらなる飛躍を目指す。（伊藤瀬里加）