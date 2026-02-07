日本付近は強い冬型の気圧配置となり、この週末は各地で雪となるでしょう。日本海側は、北海道から山陰にかけて断続的に雪で、さらに積雪が増えそうです。日本海側だけでなく、東日本から西日本の太平洋側でも雪となる所があるでしょう。既に関東には雪雲や雨雲が流れ込んでいて、夜は雪の範囲が広がる見込みです。あすにかけて積もる所もあるでしょう。

気温です。最高気温はきのうより大幅に低く、きょうは再び真冬の寒さとなるでしょう。東日本や西日本でも日中一桁にとどまる所が多い見込みです。東京はきのうより11℃低く、最高気温は5℃の予想です。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：-4℃ 釧路：0℃

青森 ：-3℃ 盛岡：-2℃

仙台 ：1℃ 新潟：1℃

長野 ：0℃ 金沢：2℃

名古屋：8℃ 東京：5℃

大阪 ：8℃ 岡山：8℃

広島 ：11℃ 松江：4℃

高知 ：14℃ 福岡：9℃

鹿児島：13℃ 那覇：18℃

週間予報です。あすが雪と寒さのピークとなるでしょう。山陰から北陸を中心に活発な雪雲が流れ込み、警報級の大雪となるおそれがあります。気温はさらに低下し、各地で極寒の一日となるでしょう。月曜日になると、雪のピークは越えて、徐々に寒さが和らぎそうです。