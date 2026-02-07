アメリカが計画している台湾への大規模な武器の売却について、4月のトランプ大統領による中国訪問に影響すると中国がアメリカに警告したと報道されました。

イギリスの「フィナンシャル・タイムズ」は6日、アメリカが計画している台湾への大規模な武器の売却について、中国がアメリカに対して深刻な懸念を表明したと報道しました。

4月に予定されるトランプ大統領の中国訪問に影響する恐れがあると非公式に伝えたとしています。

アメリカのトランプ政権は去年12月、台湾に対して総額で111億ドル規模の武器の売却を決めましたが、記事によりますと、アメリカは新たに地対空ミサイル「パトリオット」を含む最大200億ドル規模の武器の売却を計画しているということです。

これについて、中国側は「中国訪問が台無しになる可能性がある」と警告したということですが、アメリカ側では「中国による揺さぶりだ」として、トランプ大統領の訪中が中止に追い込まれることはないとの見方も出ているとしています。

中国の習近平国家主席は4日、トランプ大統領と電話会談し「アメリカは台湾への武器の売却問題について慎重に対処しなければならない」とくぎを刺していました。