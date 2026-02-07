テレビ朝日系「見取り図じゃん」が５日深夜放送された。ゲストの１人が体調不良で急きょ欠席になり、収録開始１０分前に代役が立てられるハプニングが起こった。

この日は番組の名物企画「大きな声では言えないけど、小さな声なら言える会」を放送。ＭＣの見取り図・盛山晋太郎が「Ｍ１戦士や若手の皆さんに交じって、パンサー尾形さんが『見取り図じゃん』初登場！」と、この日のゲスト、お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘を紹介。拍手で迎えると「尾形さん、『見取り図じゃん』は見てくれたことあります？」と続けたが、「エッ、オレそれでいくの？尾形さんとしてやっていくの？違う、違う、違う…違うんですよ。新山です」とお笑いコンビ・さや香の新山が戸惑いの表情で登場した。

盛山が「ホントに、きょうのきょうまで尾形さんだったんですけど…、体調不良。どうしても出られないぐらいの体調不良だったんで、『うわっ、どうしたもんかな』と思っていたら、『くりぃむナンタラ』の収録終わりでウロウロしていた新山いたんで、そのまま」と、「本番１０分前 楽屋で確保。」とテロップとともに急きょ、新山が代役として出演することになった経緯を説明していた。

本番直前での代役に、盛山が「いける？急きょやけど」と改めて確認すると、新山は「急きょ、小声？いくしかないでしょ！！」と気合を入れていた。