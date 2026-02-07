フィギュアスケート団体で日本は2位と好スタート！自己ベスト更新の“りくりゅう”ペアと坂本花織選手がSPトップ【ミラノ・コルティナ五輪】
開会式を前に、日本選手団の熱い戦いがすでに始まっています。
フィギュアスケートの団体では、日本が初日2位と好スタートです。
初の金メダル獲得を目指す日本は、アイスダンスのリズムダンスで吉田唄菜選手（22）と森田真沙也選手（22）の“うたまさ”ペアが自己ベストに迫る演技を見せ、勢いを付けました。
二番手は三浦璃来選手（24）と木原龍一選手（33）の“りくりゅう”ペア。
ガッツポーズも飛び出す最高の演技で世界王者の貫禄を見せつけ、自己ベストを更新しました。
ペア・三浦璃来選手（24）：
自分たちができる最高の演技、自分で言ったらなんだけど。
ペア・木原龍一選手（33）：
準備してきたものを出せたかなと思います。
最高のバトンを受け取ったのが、最後のオリンピックに臨む坂本花織選手（25）です。
プレッシャーをはねのけ、シーズンベストの高得点でショートプログラム1位となりました。
日本は初日の3種目で2位につけ、男子シングルに臨みます。
女子ショートプログラム・坂本花織選手（25）：
“りくりゅう”と“うたまさ”がすごくいい演技をしたのは演技前から知っていたので、あとはきょうは自分がしっかり決めて締めるだけだと思ってめっちゃがんばりました。