グラビアアイドルの三田悠貴（27）が7日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「発売中の#EXMAX 3月号にて掲載されてます」と報告。「ハワイで撮影したDVDのアザーカツト！！ お気に入りは…沢山みてください」とつづり、布面積小さめな白いビキニ水着姿をアップした。

また、別の投稿では、軽トラックで精米所を訪れる動画を公開。「ジジ腰が悪いもんで帰ってきたらいつも一緒に米つきにきてる 動画いっぱい撮ってくれてありがとジジ」と記し、黒のパーカにピンクのモコモコパンツで精米し、ハンドルを握る姿を披露した。

ファンやフォロワーからも「美しすぎる」「デカイメロン」「こぼれそう」「たわわですね」「激烈に美しい」「ドキドキ」「ナイスボディ保存しました」「おじいちゃん孝行ステキ」「方言とかいいなぁ」「格好良さ抜群」「精米できるグラドル」などのコメントが寄せられている。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。