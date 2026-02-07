今回は、単身赴任中の夫に暴言を吐かれ、積もった怒りが爆発した結果についてのエピソードを紹介します。

反抗期の息子の姿を見た夫が…

「私は2人の子を育てる母親です。夫は単身赴任中で、たまにしか家に帰ってきません。まぁでも夫は家庭に無関心な人なんで、家にいてもいなくても同じですが……。

そんなある日、夫が久々に単身赴任先から帰宅しましたが、反抗期まっさかりの息子の様子を見て、『普段からあんなひどい態度なのか？』『お前のせいじゃないのか？』『ちゃんと子育てしてるのか？』と、私を責めてきたんです。

単身赴任前から家事も育児も全然協力してこなかった夫に対し、積もった怒りが爆発した私は、『今まであなたの助けなんて借りず、一人で頑張ってきたのにひどいじゃない！』と言い、つい号泣してしまったんです。すると夫は、なんと謝ってきたんです」（体験者：40代女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ この女性は普段穏やかで、怒ったり号泣したりした姿を夫に見せたことがなかったのだそう。夫も妻の普段とは違う様子に、さすがに危機感をおぼえたのかもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。