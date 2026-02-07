JR九州は、小学生以下のお子さまを対象に同社管内の普通・快速列車が1日100円で乗り放題となる「こどもぼうけんきっぷ」を発売します。これまで夏休みや冬休みに設定され大好評を博してきた本きっぷですが、2026年はついに「春休み期間」に初設定。特急券を別途購入すれば新幹線や人気のD&S列車にも乗車可能で、開催中の「スーパーマリオ」コラボ企画との相性も抜群。進級・進学を控えたお子さまの「自立」を応援する、今春要注目の鉄道トピックです。

待望の「春休み」初設定！100円で広がる九州の鉄道旅

JR九州から、子育て世代の鉄道ファンに嬉しいニュースが届きました。小学生限定の超おトクな乗り放題きっぷ「こどもぼうけんきっぷ」が、2026年3月14日から始まる春休み期間に初めて設定されます。

本きっぷの最大の魅力は、なんといっても「1日100円」という破格の料金設定です。JR九州の普通・快速列車はもちろん、JR九州バスの路線バス（BRTひこぼしラインを含む）も対象。さらに、特急券を買い足すことで「九州新幹線」や、観光列車の「D&S列車」にも乗車できるため、九州全土を舞台にした大規模な「冒険」が、負担を最小限に抑えて実現します。

3月は卒業や進級を控えた節目の季節。この時期に「こどもぼうけんきっぷ」を利用して、子供たちが自分たちでルートを考え、切符を買い、列車を乗り継ぐ経験をすることは、何物にも代えがたい成長の機会となるでしょう。

「スーパーマリオ」コラボにも最適！全100箇所のスタンプラリーも

現在開催中の「スーパーマリオ×JR九州〜Let’s GO KYUSHU！〜」（キャンペーン期間：2025年11月29日〜2026年6月30日）を楽しむうえでも大変使い勝手の良いきっぷです。

同キャンペーンでは九州内22駅をマリオの世界で装飾する「スーパーマリオ ステーション」を展開中。「こどもぼうけんきっぷ」はこれらの駅を巡るのに大変おトクです。別途特急券を追加すれば特急や新幹線にも乗れますので、885系や西九州・九州新幹線の「スーパーマリオトレイン」に乗車する際も出費を抑えることができます。

JR九州の駅やラッピング列車、イベント会場など、全100箇所で「スーパーマリオ」シリーズのキャラクターをデザインしたコインを集めるデジタルスタンプラリー「コインコレクション」に挑戦するのもアリ。100円のきっぷを手に九州各地を巡る体験は、きっと忘れられない思い出になるでしょう。

「こどもぼうけんきっぷ（2026年春・GW）」概要

利用期間

春休み：2026年3月14日（土）〜2026年3月31日（火）

GW：2026年4月25日（土）〜2026年5月6日（水）

発売期間

2026年2月14日（土）〜2026年5月5日（火）

※利用日の前日までに購入が必要（当日発売なし）

お値段・対象

100円（税込）

小学6年生以下のお子さま限定（単独利用可）

対象路線

JR九州の普通・快速列車、JR九州バスの路線バス全線

※特急券の別途購入で、九州新幹線・特急列車・D&S列車に乗車可能

※山陽新幹線（小倉〜博多）や福岡市地下鉄などは対象外

発売箇所

JR九州インターネット列車予約（きっぷの受け取りは駅窓口）、およびJR九州の指定席券売機

※駅窓口での直接販売はありません

100円というコイン1枚の価格で、九州の魅力を再発見できる「こどもぼうけんきっぷ」。春の柔らかな日差しの中、新幹線で一気に南国へ向かうもよし、マリオのコインを探して駅を巡るもよし。お子さまと一緒に、あるいは勇気を持って「お子さま自身のひとり旅」のサポートに活用してみてはいかがでしょうか。

詳しいルールやきっぷの買い方の説明などは、JR九州の「こどもぼうけんきっぷ」特設サイトへ掲載されています。

